الصحة: وفاة طالبة و335 حالة مرضية منذ بداية امتحانات الثانوية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة طالبة واستقبال 335 بلاغا لحالات مرضية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية بجميع محافظات الجمهورية منذ بدء الامتحانات يوم الأحد 4 يوليو وحتى أمس الثلاثاء.

وأوضح الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة، أن الغرفة المركزية للطوارئ بالوزارة منعقدة طوال فترة الامتحانات، مشيرا إلى أن أغلب البلاغات التي تلقتها الغرفة كانت لحالات إغماء وهبوط عام و صدمة عصبية فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم .

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في بيان اليوم الأربعاء، ـنه تم إسعاف ٤١حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، كما تم خروج ٢٦٤ حالة تحسن بعد تلقيهم العلاج والرعاية بالمستشفيات، فيما تزال ٣٠ حالة تخضع للعلاج للملاحظة الطبية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية وحالتهم جميعا مستقرة.​