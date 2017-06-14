أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الاربعاء 14-6-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز " ليلة القدر ولماذا سميت بليلة القدر" -
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الصحة: وفاة طالبة و335 حالة مرضية منذ بداية امتحانات الثانوية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة: وفاة طالبة و335 حالة مرضية منذ بداية امتحانات الثانوية

01:57 م الأربعاء 14 يونيو 2017

الصحة: وفاة طالبة و335 حالة مرضية منذ بداية امتحانات الثانوية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة طالبة واستقبال 335 بلاغا لحالات مرضية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية بجميع محافظات الجمهورية منذ بدء الامتحانات يوم الأحد 4 يوليو وحتى أمس الثلاثاء.

وأوضح الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة، أن الغرفة المركزية للطوارئ بالوزارة منعقدة طوال فترة الامتحانات، مشيرا إلى أن أغلب البلاغات التي تلقتها الغرفة كانت لحالات إغماء وهبوط عام و صدمة عصبية فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم .

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في بيان اليوم الأربعاء، ـنه تم إسعاف ٤١حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، كما تم خروج ٢٦٤ حالة تحسن بعد تلقيهم العلاج والرعاية بالمستشفيات، فيما تزال ٣٠ حالة تخضع للعلاج للملاحظة الطبية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية وحالتهم جميعا مستقرة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق

    الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق "مول " إلى 3 أشخاص

    أخبار
  • الصحة: وفاة 6 مواطنين وإصابة 36 أخرين في حوادث سير بـ 3 محافظات

    الصحة: وفاة 6 مواطنين وإصابة 36 أخرين في سير بـ 3 محافظات

    أخبار
  • الصحة: وفاة مواطن وإصابة آخر جراء حريق داخل مول مصر

    الصحة: وفاة مواطن وإصابة آخر جراء حريق داخل مول مصر

    أخبار
  • الصحة: تدريب 881 من الفريق الطبي على البحوث الصحية

    الصحة: تدريب 881 من الفريق الطبي على البحوث الصحية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور-

    بالصور- "جنازة الرفاعي".. "السيدة زينب" حزينة على أشهر كبابجي بالقاهرةأخبار

  • أسعار ومواصفات مازيراتي هاني سلامة في مسلسل طاقة نور

    ومواصفات مازيراتي هاني سلامة في مسلسل طاقة نورسيارات

  • بعد 30 دقيقة..

    بعد 30 دقيقة.. "الأمن القومي" توافق على "تيران وصنافير سعودية"أخبار

  • تعليق ساخر من عمرو أديب على واقعة اعتداء هيثم الحريري على نائبة برلمانية

    تعليق ساخر من عمرو أديب على واقعة اعتداء هيثم الحريري على نائبة برلمانيةأخبار

  • ضبط ربة منزل في أحضان عاملين اثنين وزوجها يفر هربًا بدمياط

    ضبط ربة منزل في أحضان عاملين اثنين وزوجها يفر هربًا بدمياطأخبار

  • تعرف على ردود أفعال جمهور

    تعرف على ردود أفعال جمهور "كفر دلهاب" بعد مفاجأة حلقة الأمسفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر

وزير الدفاع: سنتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسة المساس بحدود مصر

"مصراوي" يفتح ملف طريق الموت "قنا - الأقصر الزراعي الشرقي"

"مصراوي" يفتح ملف طريق الموت "قنا - الأقصر الزراعي الشرقي"

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه