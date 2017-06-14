بينها "إهانة رئيس الجمهورية".. 5 اتهامات تواجه متظاهري "تيران وصنافير" أمام نقابة الصحفيين
بينها "إهانة رئيس الجمهورية".. 5 اتهامات تواجه متظاهري "تيران وصنافير" أمام نقابة الصحفيين
01:35 م الأربعاء 14 يونيو 2017
كتب – محمود السعيد:
بدأت نيابة قصر النيل، اليوم الأربعاء، التحقيق مع 8 من المقبوض عليهم بمحيط نقابة الصحفيين، تزامنًا مع اعتصام بنقابة الصحفيين، احتجاجًا على مناقشة البرلمان لاتفاقية "تيران وصنافير".
وقال المحامي مختار منير لمصراوي، إن النيابة وجهت للمتهمين 5 اتهامات هي: التظاهر دون تصريح، ما يخل بالأمن العام، والتجمهر، واستعراض القوة، وإهانة رئيس الجمهورية، والجهر بالصياح في طريق عام.
والمقبوض عليهم هم: باسم طارق، ومحمد مصطفى، وعبد الرحمن مقلد، ومحمد رياض، ومحمود نجم، ومحمد أحمد محمد، وهاني محمد عبد الحميد، ومحمد سمير سيد.
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على 8 من الشباب من محيط نقابة الصحفيين، ترامنا مع اعتصام للصحفيين وشخصيات عامة بالنقابة، احتجاجا على موافقة اللجنة التشريعية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.
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