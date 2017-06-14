السويدي يحث نواب «دعم مصر» على حضور الجلسة اليوم

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أرسل النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسالة نصية إلى أعضاء الائتلاف، يحثهم فيها على الحضور في جلسة اليوم الأربعاء، التي ستشهد التصويت النهائي على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بموجبها تؤول ملكية جزيرتي «تيران وصنافير».

وجاء في نص الرسالة «السادة نواب ائتلاف دعم مصر المحترمين.. نشكر حضراتكم على تماسككم وتحملكم الكثير دفاعًا عن قضايا الوطن الصعبة، وتثبتون دائما أنكم ائتلاف قوي في الحق بإذن الله».

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وأضاف: «أرجو من حضراتكم، وأؤكد عليكم حضور جلسات اليوم، الأربعاء، من بدايتها لنهايتها، لظهور الائتلاف بالمظهر المتماسك القوي.. ثقتنا في حضراتكم ووطنيتكم ملهاش حدود بائتلاف دعم مصر.. تحيا مصر».