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رئيس «دفاع البرلمان»: شفيق صرح في أبريل الماضي أن الجزر سعودية

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رئيس «دفاع البرلمان»: شفيق صرح في أبريل الماضي أن الجزر سعودية رئيس «دفاع البرلمان»: شفيق صرح في أبريل الماضي أن الجزر سعودية

التحرير

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قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقدته اللجنة بالإشتراك مع هيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وجلسات الاستماع السابقة أكدت أن جزيرتي تيران وصنافير متواجدتين بالمياه الإقليمية .

وتعقيباً على ما أثارته المستشارة هايدي فاروق، خبيرة ترسيم الحدود، بالجلسة الثالثة لاجتماع اللجنة التشريعية، قال عامر في تصريحات للمحررين البرلمانيين: «هايدي شخصية ثبت أنها غير دقيقة، ولا تحمل أي وثائق، ولم تكلف بأي شيء في هذا الصدد»، مضيفاً: «البلد لا تحتمل».

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وبسؤاله عن تصريحات الفريق أحمد شفيق حول الجزيرتين بالأمس، قال إن شفيق له تصريح مسجل في إبريل 2016 يؤكد خلاله أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، والتقرير متواجد مع النائب مصطفى بكري.

وأكد أنه لا صحة لما لم يروج عن عودة شفيق عن موقفه المؤيد لسعودتين الجزيرتين، وبتأكيد الصحفيين بأن حديث جاء بحوار متلفز ، قال مقتضباً: «نحن لدينا البيان ويوجد لدى مصطفي بكري نسخة منه، وأنا لست بصدد الحديث أو التعقيب عن حوار شفيق».

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التحرير

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