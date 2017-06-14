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كمال عامر: بعد قليل يبدأ التصويت على «تيران وصنافير» بالجلسة العامة

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كمال عامر: بعد قليل يبدأ التصويت على «تيران وصنافير» بالجلسة العامة كمال عامر: بعد قليل يبدأ التصويت على «تيران وصنافير» بالجلسة العامة

التحرير

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قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والامن القومى، إن اللجنة ستحيل تقريرها بشأن اتفاقية تيران وصنافير، إلى الجلسة العامة، اليوم الاربعاء، للتصويت عليها، مضيفاً أن موافقة اللجنة على الاتفاقية جاء بـ«الإجماع».

وأوضح فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، أن اللجنة استكملت المناقشة، بعدما تواجدت من قبل فى جلسات الاستماع، واستمعت إلى الأبعاد الجغرافية والسياسية وكل الأسانيد المختلفة التى تتصل بالموضوع.

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وأكد أنه بمراجعة كافة الوثائق جري التأكد من وجود الجزيرتين فى المياه الإقليمية ، مؤكداً أن الخطابات المتبادلة، وجميع الإجراءات كانت كلها تثبت تبعية الحزيرتين للسعودية، وبناء عليه اللجنة وافقت بالإجماع-بحسب قوله.

وتابع: «ثقتنا فى بلدنا وقواتنا المسلحة التى عانت لاستعادة أرض ، وضحت بـ ١٢٠ ألف شهيد فى سبيل تحرير سيناء، ولا يمكن -كما قال الرئيس السيسى فى مجلس العائلة المصرية- لأى مصرى أن يفرط فى حبة رمل، ولا يمكن أن تطمع مصر فى سينتمتر من غيرها».

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التحرير

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