قيادي بـ«دعم مصر»: الموافقة على «تيران وصنافير» نهائيًا خلال ساعة

التحرير

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قال النائب جمال عبد العال، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية في مجلس النواب، إنه سيتم التصويت على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميًا بـ«تيران وصنافير»، خلال الجلسة العامة التي ستعقد بعد ساعة من الآن، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس عليها.

وأضاف عبد العال، لـ«التحرير»، أن الموضوع محسوم نهائيًا، والجزر سعودية، والأغلبية ستوافق على تسليمها للمملكة العربية السعودية، مضيفاً: «الـ15 نائبًا المعترضين ليسوا أكثر منا وطنية، وعايزين يضيعوا الدولة».

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وحول حديث الفريق أحمد شفيق عن أن الجزر مصرية والدولة لها سيادة عليها، قال: «إن الدستور والقانون أعطوا الحرية لأي شخص يتحدث، لكن البرلمان صاحب القرار النهائي».