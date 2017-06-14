أندية «البريميرليج» تسعى خلف مدافع اليونايتد

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ذكرت عدة تقارير صحفية إنجليزية أن الإنجليزي كريس سمولينج، مدافع مانشستر يونايتد، أصبح هدفا للعديد من أندية «البريميرليج» الراغبة في تدعيم صفوفها الخلفية.

وكان مانشستر يونايتد قد عرض المدافع الإنجليزي صاحب الـ27 عام للبيع، من أجل الاستفادة بالعائد المادي لتدعيم الفريق بصفقات أقوى، خاصة بعد التعاقد مع فيكتور لينديلوف مدافع بنفيكا البرتغالي.

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وقالت صحيفة «تيليجراف» البريطانية أن كلا من وست هام يونايتد ووست بروميتش وإيفرتون مهتمون بخدمات اللاعب في الإنتقالات الصيفية الحالية، وسيتنافسون على الظفر بخدماته.

وكان سمولينج قد حقق مع اليونايتد الموسم المنصرم ثلاث ألقاب، هم الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي، قبل أن يقرر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق أنه لم يعد بحاجة إليه.