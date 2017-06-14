ريال مدريد يصدر بيانًا لدعم «رونالدو»

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أعرب نادي ريال مدريد عن ثقته التامة في نزاهة لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو المتهم من قبل السلطات الإسبانية بالتهرب الضريبي.

وأصدرت نيابة مدريد أمس مذكرة اتهام بحق رونالدو تتهمه من خلالها بتهربه عمدًا عن تسديد ما يقدر بحوالي 14,7 مليون يورو ضريبيًا، وذلك من خلال إنشاء شركة في 2010 لإخفاء أرباحه فيها في الفترة ما بين عامي 2011 و2014.

وأعلن نادي ريال مدريد عن دعمه الكامل لرونالدو من خلال بيان رسمي نُشر على الموقع الرسمي للنادي والذي أكد على ثقة النادي في التزام رونالدو بالوفاء بالتزاماته المالية وفقًا للقوانين الإسبانية.

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وأضاف البيان أنه منذ انضمام رونالدو لريال مدريد في عام 2009، حرص اللاعب البرتغالي على تسديد ضرائبه على النحو القانوني، وأشار البيان إلى ثقة النادي في قدرة رونالدو على إثبات براءته الكاملة من تلك القضية.

وأعرب ريال مدريد في أخر البيان عن أمله في أن تتحقق العدالة بصورة سريعة لإثبات براءة رونالدو في أسرع قت ممكن.