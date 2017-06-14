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كمال عامر : "شفيق" أقر بسعودية الجزيرتين.. و"هايدي" غير دقيقة

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مصراوي Masrawy

كمال عامر : "شفيق" أقر بسعودية الجزيرتين.. و"هايدي" غير دقيقة

01:35 م الأربعاء 14 يونيو 2017

لجنة الدفاع والأمن القومي

كتب- أحمد علي:
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، أقر في تصريحات صحفية سابقة له بسعودية جزيرتي تيران وصنافير.

وأضاف عامر في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "مصطفي بكري يمتلك نسخة من تصريحات شفيق السابقة، ولست بصدد الحديث أو التعقيب عن حوار شفيق".

وتعقيبا على ما أثارته المستشارة هايدي فاروق، خبيرة ترسيم الحدود، فى الجلسة الثالثة لاجتماع اللجنة التشريعية في المجلس، قال عامر: "هايدي شخصية أثبتت أنها غير دقيقة ولا تحمل أي وثائق ولم يتم تكلفيفها بأي شيء في هذا الصدد، والبلد مش مستحملة".

وكان الفريق أحمد شفيق المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية 2012، قد طالب بإحالة ملف ترسيم الحدود البحرية بين والمملكة العربية المعروف إعلاميًا بـ"جزيرتي تيران وصنافير" إلى المحكمة الدستورية العليا أو طرحه للاستفتاء الشعبي.

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