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البدري يجتمع بطاهر لحسم ملف الصفقات الجديدة

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البدري يجتمع بطاهر لحسم ملف الصفقات الجديدة البدري يجتمع بطاهر لحسم ملف الصفقات الجديدة

التحرير

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يعقد حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالنادي للأهلي، جلسة حاسمة اليوم الأربعاء، مع محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي، ورئيس  لجنة الكرة، لحسم ملف الصفقات الجديدة للفريق.

ويحاول البدري الضغط على مسؤولي النادي لإنهاء التفاوض لضم هشام محمد لاعب وسط  المقاصة، لقيده في القائمة الإفريقية، وذلك بعد ضم وليد أزارو مهاجم الدفاع الحسني الجديدي مقابل 1.44 مليون دولار.

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ويسعى المدير الفني لإنهاء هذا الملف، للتفرغ لمباراتي سموحة يوم الجمعة ببطولة الدوري، ولقاء الوداد البيضاوي بالمغرب بعدها بأربعة أيام في دوري أبطال إفريقيا.

 

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