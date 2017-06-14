المنتخب يسافر أوغندا بطائرة خاصة خوفا على اللاعبين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أنه تم الاتفاق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على السفر إلى أوغندا بطائرة خاصة.

ويستعد منتخب الفراعنة لمواجهة أوغندا، خلال أغسطس القادم، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأضاف لهيطة، في تصريحات صحفية أن أزمة ضيق الوقت بين مباراتي أوغندا، يجبرنا على السفر بطائرة خاصة، خوفًا من إجهاد اللاعبين.

شاهد أيضا

وتتصدر مصر مجموعتها برصيد 66 نقاط، تليها أوغندا برصيد 4 نقاط، ثم غانا في المرتبة الثالثة بنقطة واحدة، بينما تقبع الكونغو في المرتبة الأخيرة بدون نقاط.

وأوضح لهيطة أن هناك جلسة مع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب، خلال ساعات بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، من أجل الاتفاق على خطة المرحلة المقبلة.