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نحافة «مي» وابنة «أمل رزق».. لقطات «لافتة» من حفل إفطار «إعلام المصريين»

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التحرير

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نظمت شركة "إعلام المصريين" المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حفل إفطار جماعي بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، أمس الثلاثاء، وسط حضور كوكبة من النجوم والإعلاميين، كان أبرزهم الفنان هاني رمزي، ومى عز الدين، ومحمد رمضان، والإعلامي عمرو الليثي، وخالد صلاح، والناقد الرياضي عصام شلتوت، وغيرهم من نجوم الفن والإعلام.

ونرصد أبرز اللقطات التى جاءت بالحفل خلال التقرير التالى.

مي عز الدين

لفتت الفنانة مي عز الدين الأنظار بنحافتها الشديدة، حيث ظهرت بخسارة كبيرة في الوزن، وهو الأمر الذي لفت نظر الكثيرين، وارتدت "مي"، بنطلونا أسود وبلوزة سوداء مربوطة بحزام من الخصر، ساعدتها في الظهور بهذا الشكل.

إيمان أبو طالب وزوجها

حرصت الإعلامية إيمان أبو طالب، على حضور حفل إفطار "إعلام المصريين" برفقة زوجها العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، وعلى الرغم من أن ذلك الظهور لم يكن الأول بعد زواجها، فإنهما لفتا الأنظار خاصة بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له الثنائي مؤخرًا.

 

ياسر جلال

حرص الفنان ياسر جلال أيضًا على الحضور، ولفت الأنظار بظهوره بلحية وشارب "أبيض"، وهي لمن يتابع مسلسل "ظل الرئيس" شخصية "يحيي"، التى يقدمها في الموسم الرمضانى الحالى، والتى حققت نجاحا كبيرا على المستوى النقدي والجماهيري.

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فيفي عبده

خطفت الفنانة فيفي عبده الأنظار بإطلالتها الشبابية، حيث اختارت اللون الأسود بتنورة طويلة مع توب مخرم عن اليدين والصدر، وعمدت إلى اتباع تسريحة كيرلي مميزة بشعرها الأسود الطويل، أظهرها بشكل أصغر في العمر.

أمل رزق وابنتها

حرصت أيضًا الفنانة أمل رزق على الحضور برفقة نجلتها الفنانة الصاعدة، لمي كتكت، واعتمد الثنائي على الظهور بإطلالة "كاجوال" من الأسود مع ماكياج ناعم يليق بالمناسبة الرمضانية.

محمد رمضان

حرص الفنان محمد رمضان على حضور حفل "إفطار مصريين"، متجاهلًا أزمته مع شركة "O3 للإنتاج والتوزيع السينمائي والتليفزيوني، التى استنكرت فيه تعاقد رمضان مع شركة "العدل جروب"، على القيام ببطولة مسلسل "زين" في السباق الرمضاني للعام المقبل 2018، على أن يقوم بكتابة القصة الكاتب مدحت العدل، ويخرج العمل محمد العدل، وهو ما يخالف العقد المبرم بين رمضان وشركة O3 مصر.

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