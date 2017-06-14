تظاهرة داعمة لقطر في جنوب قطاع غزة

غزة- (د ب أ):

تظاهرت عشرات الفلسطينيات في جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء دعما لدولة قطر وضد حصارها من جيرانها في الخليج العربي.

وجرت التظاهرة في "مدينة حمد السكنية" التي مولتها قطر وتضمنت بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ورفعت المشاركات في التظاهرة العلمين الفلسطيني والقطري ولافتات تضامن مع الدوحة وتتمنى "الانتصار" لها، وأخرى تندد بإجراءات الحصار عليها.

وقالت متحدثة خلال التظاهرة إن الحصار على قطر "ظالم وغير إنساني ويجب إنهاءه فورا"، مشيدة بمواقف الدوحة في دعم "المقاومة" وقطاع غزة.

وتعد هذه ثاني تظاهرة داعمة لقطر في قطاع غزة منذ إعلان كل من السعودية والإمارات ومصر وبلدان عربية أخرى في الخامس من الشهر الجاري قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة واتخاذ إجراءات ضدها على خلفية الخلافات السياسية معها.

ولم تصدر حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة وتقيم علاقات وثيقة مع قطر أي موقف علني بشأن الأزمة، لكن عضو مكتبها السياسي خليل الحية كان دعا إلى تغليب لغة الحوار لاستعادة وحدة الأمتين العربية والإسلامية.