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حجب مواقع تليفزيون قطر بالسعودية

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مصراوي Masrawy

حجب مواقع تليفزيون قطر بالسعودية

01:25 م الأربعاء 14 يونيو 2017

حجب مواقع تليفزيون قطر بالسعودية

الرياض- (د ب أ):
حجبت وزارة الثقافة والإعلام اليوم الاربعاء موقع تلفزيون قطر، واعتبرته مخالفًا للوائح ونظام الوزارة.

وفي محاولة لفتح الموقع جاءت عبارة "عفوا الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والاعلام في المملكة ".

وكانت وزارة الثقافة والإعلام في المملكة حجبت أول أمس الاثنين، موقع قناة "بي إن سبورت" الرياضية القطرية.

وقرّرت السعودية إيقاف استيراد الأجهزة الرقمية الخاصة باستقبال قنوات "بي إن سبورت" القطرية، زيادة على إيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها.

وقالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، وهي الهيئة المكلفة بضبط قطاع الإعلام في البلاد، أمس الأول الاثنين ، إنها اتخذت هذا القرار بسبب عدم حصول قنوات "بي إن سبورت" على الترخيص الإعلامي الخاص بذلك.

وكانت الهيئة قررت حجب كافة مواقع قناة "الجزيرة" القطرية .
يذكر أن موقع "بي إن سبورت" يوفر بثا مباشرة للقنوات الرياضية على الإنترنت للمشتركين، ولكن مع هذا الحجب فإن القنوات لن تتوفر بعد الآن في السعودية عبر الويب.

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مصراوي Masrawy

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