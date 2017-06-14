للمرة الثالثة في 6 شهور.. السيطرة على حريق داخل دير القديسة دميانة بالدقهلية

الدقهلية-رامي القناوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم الأربعاء، على حريق شب داخل المبني الجديد بدير القديسة دميانة الأثرى بمنطقة براري بلقاس.

وكان اللواء اأيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مجدى القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق بالمبنى الجديد بدير القديسة دميانة الأثري الخاص بسكن الراهبات.

انتقل مدير الأمن واللواء فايز شلتوت، السكرتير العام للمحافظة، وقيادات المديرية ورجال الحماية المدنية تحت إشراف العميد مروان عبدالمعطي، مدير إدارة الدفاع المدني، وسيارات الإطفاء تحت إشراف المقدم أحمد عوض، لمكان الحريق وجري السيطرة عليه قبل امتداده لباقى منشآت الدير.

وبالفحص تبين أن الحريق شب بغرفه للمبيت بالمبنى الجديد وأتى على محتوياتها بالكامل فيما لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وجارى فحص الخسائر ومعرفة السبب وراء الحريق.

يذكر أن حريق اليوم هو الثالث من نوعه خلال 6 شهور داخل الدير بعدما وسبق أن اندلعت النيران في شهر فبراير الماضي داخل سكن الراهبات، واشتعلت فايو بعد انفجار اسطوانة بوتاجاز يستخدمها عامل عند مدخل الدير خلال الاحتفال بمولد القديسة دميانة.