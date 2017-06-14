أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الاربعاء 14-6-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز " ليلة القدر ولماذا سميت بليلة القدر" -
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الصحة: وفاة 6 مواطنين وإصابة 36 أخرين في حوادث سير بـ 3 محافظات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة: وفاة 6 مواطنين وإصابة 36 أخرين في سير بـ 3 محافظات

01:14 م الأربعاء 14 يونيو 2017

الصحة: وفاة 6 مواطنين وإصابة 36 أخرين في حوادث سير بـ 3 محافظات

كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، وفاة 6 مواطنين وإصابة 36 أخريين في 3 حوادث سير بمحافظات الدقهلية وأسيوط والأسكندرية .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحادث الأول وقع نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أمام المنطقة الصناعية بمحافظة الدقهلية، مما أدى إلى إصابة 25 مواطنًا، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي بمشاركة 15 سيارة إسعاف مجهزة.

وأضاف مجاهد في تصريحات صحفية اليوم، أن الحادث الثاني وقع بمحافظة أسيوط نتيجة انقلاب سيارة بطريق مدخل الغنايم الصحراوي الغربي, أسفر عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 5, لافتًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي بمشاركة 6 سيارات إسعاف مجهزة.

وأشار إلى أن الحادث الثالث وقع بالأسكندرية نتيجة تصادم سيارتين بالطريق الدولى الساحلى بالكيلو 21 ونتج عنه وفاة 3 مواطنين وإصابة 6 اخريين, وجرى نقل حالات الوفاة و المصابين إلى مستشفى العامرية المركزي، بمشاركة 6 سيارات إسعاف مجهزة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة: وفاة مواطن وإصابة آخر جراء حريق داخل مول مصر

    الصحة: وفاة مواطن وإصابة آخر جراء حريق داخل مول

    أخبار
  • الصحة: تدريب 881 من الفريق الطبي على البحوث الصحية

    الصحة: تدريب 881 من الفريق الطبي على البحوث الصحية

    أخبار
  • الصحة : ٢١٠ حالات مرضية في 3 أيام خلال امتحانات الثانوية العامة

    الصحة : ٢١٠ حالات مرضية في 3 أيام خلال امتحانات الثانوية العامة

    أخبار
  • الصحة: إصابة 47 مواطنًا في 3 حوادث سير

    الصحة: إصابة 47 مواطنًا في 3 حوادث سير

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو.. اشتباكات بالأيدي بين النائبين

    .. اشتباكات بالأيدي بين النائبين"سعيد شبايك وخالد يوسف" فيأخبار

  • عبدالعال يحيل

    عبدالعال يحيل "طنطاوى" للتحقيق.. ونواب التكتل لرئيس البرلمان : لازمأخبار

  • السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة

    يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصةأخبار

  • خبير أرصاد: موجة حر جديدة الخميس المقبل

    خبير أرصاد: موجة حر جديدة الخميس المقبلأخبار

  • بالصور-

    بالصور- "جنازة الرفاعي".. "السيدة زينب" حزينة على أشهر كبابجي بالقاهرةأخبار

  • طائرة

    طائرة "مصر للطيران" الجديدة تصل القاهرة اليومأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية

«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية

«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر

«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر