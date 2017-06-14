الصحة: وفاة 6 مواطنين وإصابة 36 أخرين في حوادث سير بـ 3 محافظات

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، وفاة 6 مواطنين وإصابة 36 أخريين في 3 حوادث سير بمحافظات الدقهلية وأسيوط والأسكندرية .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحادث الأول وقع نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أمام المنطقة الصناعية بمحافظة الدقهلية، مما أدى إلى إصابة 25 مواطنًا، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي بمشاركة 15 سيارة إسعاف مجهزة.

وأضاف مجاهد في تصريحات صحفية اليوم، أن الحادث الثاني وقع بمحافظة أسيوط نتيجة انقلاب سيارة بطريق مدخل الغنايم الصحراوي الغربي, أسفر عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 5, لافتًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي بمشاركة 6 سيارات إسعاف مجهزة.

وأشار إلى أن الحادث الثالث وقع بالأسكندرية نتيجة تصادم سيارتين بالطريق الدولى الساحلى بالكيلو 21 ونتج عنه وفاة 3 مواطنين وإصابة 6 اخريين, وجرى نقل حالات الوفاة و المصابين إلى مستشفى العامرية المركزي، بمشاركة 6 سيارات إسعاف مجهزة.