أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الاربعاء 14-6-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز " ليلة القدر ولماذا سميت بليلة القدر" -
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

كمال عامر: التصويت النهائى على "تيران وصنافير" اليوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كمال عامر: التصويت النهائى على "تيران وصنافير" اليوم

12:59 م الأربعاء 14 يونيو 2017

كتب- أحمد علي:

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، في مجلس النواب، إن البرلمان سيصوت اليوم الأربعاء بشكل نهائى على اتفاقية تيران وصنافير، بعد أن وافقت عليها كل من اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع، مؤكدا: "سنصوت بشكل نهائى على اتفاقية تيران وصنافير اليوم".

وأضاف عامر في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن لجنة الدفاع والأمن القومي وافقت على الاتفاقية، بإجماع الحضور، بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الأمم المتحدة بين والسعودية، وكذلك الخرائط للتأكد من تبعية الجزيرتين للمملكة العربية ، وهو ما دفع اللجنة للموافقة على الاتفاقية. حسب تصريحه.

و قال اللواء عامر: "نثق في مؤسسات الدولة و القوات المسلحة ولا يمكن لأى مصري أن يفرط في الأراضي المصرية، ولا يمكن أن نحصل على أراضي غيرنا والموافقة داخل لجنة الدفاع والأمن القومي تمت بالإجماع".

وانتقد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي تحركات من أسماهم بالمغرضين الذين يريدون إثارة الارتباك بمصر، قائلا: "لا يمكن أن نفرط في الأرض، ومن يتحدث عكس ذلك لا يستند للوثائق و المستندات، والفريق أحمد شفيق سبق وأعلن في أبريل الماضي أن تيران وصنافير سعوديتين".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصطفى بكري:

    مصطفى بكري: "ليس هناك نائب برلماني وطني يعرف البيع"

    أخبار
  • كمال عامر: موافقة لجنة

    كمال عامر: موافقة لجنة "الدفاع والأمن القومي" تعني أن الجزيرتين "سعوديتين"

    أخبار
  • هل يجوز إجراء

    هل يجوز إجراء "استفتاء شعبي" على "تيران وصنافير"؟

    أخبار
  • 3 نواب في لجنة الدفاع يرفضون

    3 نواب في لجنة الدفاع يرفضون "اتفاقية تيران وصنافير".. و"البرديسى"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور.. قصة صاحب مطعم أحرق نفسه في سوهاج.. وأسرته:

    بالصور.. قصة صاحب مطعم أحرق نفسه في سوهاج.. وأسرته: "المحافظ ضيّعأخبار

  • بالفيديو.. اشتباكات بالأيدي بين النائبين

    .. اشتباكات بالأيدي بين النائبين"سعيد شبايك وخالد يوسف" فيأخبار

  • رامز جلال يسخر من ملابس ناهد السباعي في

    رامز جلال يسخر من ملابس ناهد السباعي في "رامز تحت الأرض"فنون

  • أسعار ومواصفات مازيراتي هاني سلامة في مسلسل طاقة نور

    ومواصفات مازيراتي هاني سلامة في مسلسل طاقة نورسيارات

  • نادية هنري: 35 نائبا يستعدون لتقديم استقالات جماعية من البرلمان

    نادية هنري: 35 نائبا يستعدون لتقديم استقالات جماعية من البرلمانأخبار

  • الأهلي: حسمنا صفقتين.. ومفاوضات مستمرة مع آخرين

    الأهلي: حسمنا صفقتين.. ومفاوضات مستمرة مع آخرينرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه

«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية

«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية

«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر

«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر