كمال عامر: التصويت النهائى على "تيران وصنافير" اليوم

كتب- أحمد علي:

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، في مجلس النواب، إن البرلمان سيصوت اليوم الأربعاء بشكل نهائى على اتفاقية تيران وصنافير، بعد أن وافقت عليها كل من اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع، مؤكدا: "سنصوت بشكل نهائى على اتفاقية تيران وصنافير اليوم".

وأضاف عامر في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن لجنة الدفاع والأمن القومي وافقت على الاتفاقية، بإجماع الحضور، بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الأمم المتحدة بين مصر والسعودية، وكذلك الخرائط للتأكد من تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وهو ما دفع اللجنة للموافقة على الاتفاقية. حسب تصريحه.

و قال اللواء عامر: "نثق في مؤسسات الدولة و القوات المسلحة ولا يمكن لأى مصري أن يفرط في الأراضي المصرية، ولا يمكن أن نحصل على أراضي غيرنا والموافقة داخل لجنة الدفاع والأمن القومي تمت بالإجماع".

وانتقد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي تحركات من أسماهم بالمغرضين الذين يريدون إثارة الارتباك بمصر، قائلا: "لا يمكن أن نفرط في الأرض، ومن يتحدث عكس ذلك لا يستند للوثائق و المستندات، والفريق أحمد شفيق سبق وأعلن في أبريل الماضي أن تيران وصنافير سعوديتين".