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الحشد الشعبي ينفي امتلاكه سجونا سرية بالأراضي العراقية

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مصراوي Masrawy

الحشد الشعبي ينفي امتلاكه سجونا سرية بالأراضي العراقية

01:01 م الأربعاء 14 يونيو 2017

الحشد الشعبي ينفي امتلاكه سجونا سرية بالأراضي العراقية

بغداد – (أ ش أ):

نفت منظمة بدر وجود أي سجون سرية تابعة للحشد الشعبي في الأراضي العراقية، مطالبة النائب العراقي بدر الفحل بإثبات ادعاءاته بهذا الشأن من خلال الأدلة .

وقال كريم النوري، القيادي في منظمة بدر وهي من أبرز فصائل الحشد الشعبي - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء - إن "تصريحات النائب بدر الفحل مؤسفة وبعيدة عن الحقيقية ولا صحة لها إطلاقا"، مشددا على أن "هذه الاتهامات تأتي لتشويه الحقائق وصورة الحشد وفصائله ليس إلا ".

ودعا النوري النائب العراقي إلى "جلب ممثلي المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تلك السجون للكشف عنها إذا كانت موجودة"، وطالبه بتقديم المعلومات والأدلة بدلا من توجيه الاتهامات الباطلة.

واعتبر القيادي بمنظمة بدر أنه يجب على هيئة الحشد الشعبي تقديم شكوى ضد النائب الفحل، لكي لا تتكرر مثل هذه الاتهامات الباطلة مستقبلا .

وكان النائب العراقي بدر الفحل قد صرح - في وقت سابق - بوجود 4 سجون سرية، تابعة للحشد الشعبي بمحافظة صلاح الدين وبغداد، بها 7 آلاف من المدنيين الذين تم اختطافهم وحبسهم، على حد قوله.

هذا المحتوى من

Asha

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