الحشد الشعبي ينفي امتلاكه سجونا سرية بالأراضي العراقية
الحشد الشعبي ينفي امتلاكه سجونا سرية بالأراضي العراقية
01:01 م الأربعاء 14 يونيو 2017
بغداد – (أ ش أ):
نفت منظمة بدر وجود أي سجون سرية تابعة للحشد الشعبي في الأراضي العراقية، مطالبة النائب العراقي بدر الفحل بإثبات ادعاءاته بهذا الشأن من خلال الأدلة .
وقال كريم النوري، القيادي في منظمة بدر وهي من أبرز فصائل الحشد الشعبي - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - إن "تصريحات النائب بدر الفحل مؤسفة وبعيدة عن الحقيقية ولا صحة لها إطلاقا"، مشددا على أن "هذه الاتهامات تأتي لتشويه الحقائق وصورة الحشد وفصائله ليس إلا ".
ودعا النوري النائب العراقي إلى "جلب ممثلي المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تلك السجون للكشف عنها إذا كانت موجودة"، وطالبه بتقديم المعلومات والأدلة بدلا من توجيه الاتهامات الباطلة.
واعتبر القيادي بمنظمة بدر أنه يجب على هيئة الحشد الشعبي تقديم شكوى ضد النائب الفحل، لكي لا تتكرر مثل هذه الاتهامات الباطلة مستقبلا .
وكان النائب العراقي بدر الفحل قد صرح - في وقت سابق - بوجود 4 سجون سرية، تابعة للحشد الشعبي بمحافظة صلاح الدين وبغداد، بها 7 آلاف من المدنيين الذين تم اختطافهم وحبسهم، على حد قوله.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الحشد الشعبي العراقي يحرر مطار سهل سنجار العسكري
-
الحشد الشعبي العراقي ينجز 70% من عملية تحرير القيروان بالموصل
-
الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش ويقتل 4 من التنظيم شمال صلاح الدين
-
الحشد الشعبي العراقي يعلن انطلاق الصفحة الخامسة من عملية تحرير غربي
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بعد 30 دقيقة.. "الأمن القومي" توافق على "تيران وصنافير سعودية"أخبار
-
السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصةأخبار
-
تفاصيل موافقة اللجنة التشريعية على "تيران وصنافير" - صورأخبار
-
محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول في الثانوية العامةأخبار
-
بالصور- "جنازة الرفاعي".. "السيدة زينب" حزينة على أشهر كبابجي بالقاهرةأخبار
-
"صرخة طفل" تنقذه من الخطف على يد سيدة بالوراقأخبار