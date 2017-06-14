غياب 22 نائبًا عن اجتماع «دفاع النواب»..و4 نواب فقط يرفضون اتفاقية الجزر

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حسمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موقفها بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بحضور 15 نائباً فقط من أصل 37 إجمالي عدد أعضاء اللجنة.

ورفض الاتفاقية من بين الحضور كل من النواب: أحمد البرديسي، أسامة أبو المجد، محمد عقل، بينما وصلت فايزة محمود، متأخرة عن الاجتماع وأعلنت رفضها، فيما تغيب 22 نائبا عن حضور الاجتماع.

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جاء ذلك بعد اجتماع مغلق منذ قليل لم يستغرق سوي نصف ساعة، ومن المقرر أن تجهز اللجنة تقريرها لعرضه على الجلسة العامة، لتحديد موعد لمناقشتها.