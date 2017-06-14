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لجنة لدراسة اقتراحات الوزارات على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

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لجنة لدراسة اقتراحات الوزارات على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لجنة لدراسة اقتراحات الوزارات على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

التحرير

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عقدت لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، اجتماعها الثانى، أمس الثلاثاء، والتى شكلتها وزيرة الاستثمار بناء على توجيهات المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

 وبحث الاجتماع، استكمال اقتراحات الوزارات المقدمة حسب تخصص كل وزارة لوضعها فى مسودة اللائحة التنفيذية.

واتفقت اللجنة، على عقد الاجتماع الثالث لها غداً الخميس، من أجل وضع تصور  مسودة اللائحة التنفيذية.​

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وتضم اللجنة كل من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وأكدت منى زوبع، القائمة بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، على أهمية انجاز المسودة الأولى لللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بشكل سريع، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، مع مراعاة كافة الاقتراحات المقدمة من مختلف الوزارات والهيئات، من أجل تيسير كافة الاجراءات على المستثمرين.

 

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التحرير

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