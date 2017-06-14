عضو بـ«دفاع البرلمان»: اللجنة ستنتهي من تقريرها عن «تيران وصنافير» اليوم

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قال اللواء شوقى عقيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن اللجنة ستعد تقريرها حول اتفاقية تيران وصنافير بعد موافقتها عليها، لافتاً إلي أنه عقب الانتهاء من التقرير سيتم عرضه على اللجنة العامة بالبرلمان، والمكونة من رؤساء الهيئات البرلمانية بالإضافة إلي رئيس المجلس ووكيليه.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة منذ قليل، أن اللجنة العامة للبرلمان ستحيل الأمر إلي الجلسة العامة اليوم.

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وأعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، الموافقة النهائية على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تؤول ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية، وذلك بعد اجتماع مغلق لم يستغرق سوي نصف ساعة.