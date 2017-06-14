النور: تصريحات «العرجاوي» بمصرية «تيران وصنافير» وجهة نظر شخصية 

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قال محمد صلاح خليفة، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، أن كلام الدكتور أحمد العرجاوي، نائب الحزب، بشأن جزيرتي «تيران وصنافير» يعبر عن وجهة نظره الشخصية، ولا يمثل رؤية حزب النور أو توجهه.

وكان العرجاوي قد أعلن عن رأيه في مسألة جزيرتي «تيران وصنافير»، وأكد على أنهما أرض مصرية رافضًا ما يقوم به مجلس النواب حاليا من تمرير للاتفاقية.

وقال النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، «النواب لديهم حرص على عدم التفريط في الوطن، وأيضا الأوطان عليها رد الحقوق إلى أصحابها إذا ثبت ذلك في قضية جزيرتي تيران وصنافير».

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وتابع، «لا نملك الرد أو الموافقة، نحن نرى الاتفاقية ونعرضها، وهذا دور المجلس وعلينا أن ننطلق من القاعدة القانونية التي وقعت عليها مصر لأنها التزامات دولية، ونستمع للمؤيد والمعارض، ونحدد القيمة القانونية للمستندات، ولايجوز أن نخون بعض».

وأشاد المتحدث الرسمي باسم حزب النور، بإدارة الدكتور علي عبد العال لجلسات مجلس النواب، وأثنى على سعة صدره.