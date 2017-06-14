«رونالدو» و«سانشيز».. من يحسم صراع الهداف في كأس القارات؟

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يصل كل من كريستيانو رونالدو وأليكسيس سانشيز للمشاركة في كأس القارات التي ستنطلق فعالياتها يوم السبت المقبل، وهم في أفضل مستوى، حيث يعول عليهما الكثيرون لقيادة كل من البرتغال وتشيلي للتتويج بلقب البطولة.

وقاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال للتتويج بأول لقب في تاريخه العام الماضي بالفوز بلقب اليورو على حساب البلد المضيف فرنسا، كما قاد سانشيز بلاده للتتويج بأول ألقابه أيضًا بالفوز بكوبا أمريكا عام 2015 على حساب الأرجنتين بركلات الترجيح.

وفي الوقت الذي فضلت فيه ألمانيا بطلة العالم إراحة النجوم والمشاركة في البطولة بتشكيلة من اللاعبين الاحتياطيين من أجل التركيز بشكل أكبر على الدفاع عن لقبها العالمي العام المقبل في مونديال روسيا، لتتوجه الأنظار لكل من البرتغال وتشيلي باعتبارهما المرشحين الأبرز للفوز باللقب هذا العام، إلى جانب ترشيح رونالدو وسانشيز للفوز بالجوائز الفردية في البطولة.

ونستعرض في السطور التالية مسيرة كل من رونالدو وسانشيز هذا الموسم ونتائجهم السابقة مع البرتغال وتشيلي كالأتي:

- الألقاب

فشل أرسنال في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد احتلاله المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، الأمر الذي يعزز من احتمالية مغادرة سانشيز لصفوف المدفعجية على الرغم من فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي، بينما توج رونالدو بلقبه الثالث في دوري أبطال أوروبا في أخر 4 أعوام بالتغلب على يوفنتوس بنتيجة 4-1 مسجلًا هدفين في تلك المباراة، كما فاز بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 5 أعوام.

- احصائيات

خاض رونالدو 29 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 6 أخرين ليبلغ معدله التهديفي هدف في كل 101,76 دقيقة، كما بلغت نسبة ترجمته للتسديدات إلى أهداف 15,43%.

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وبدوره خاض سانشيز 38 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 10 أخرين ليبلغ معدله التهديفي هدف في كل 134,29 دقيقة، كما بلغت نسبة ترجمته للتسديدات إلى أهداف 18,6%.

وفي دوري أبطال أوروبا، خاض رونالدو 13 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 5 أخرين ليبلغ معدله التهديفي هدف في كل 100 دقيقة، كما بلغت نسبة ترجمته للتسديدات إلى أهداف 16,44%.

أما سانشيز فقد خاض 8 مباريات في البطولة الأوروبية بعدما ودع أرسنال المنافسات من دور الـ16 أمام بايرن ميونيخ، وسجل اللاعب التشيلي 3 أهداف وصنع مثلهم ليبلغ معدله التهديفي هدف في كل 221,33 دقيقة وبلغت نسبة ترجمته للتسديدات إلى أهداف 20%.

- المستوى الدولي

بدأ الاثنين الموسم بعد تتويجهم بالألقاب سواء من خلال الفوز بلقب اليورو مع البرتغال لرونالدو أو التتويج بلقب كوبا أمريكا في نسختها المئوية مع تشيلي لسانشيز.

ونجح رونالدو في تسجيل 12 هدفًا في 6 مباريات خاضها مع البرتغال بعد التتويج بلقب اليورو مساعدًا منتخب بلاده على التمسك بأمل الصعود المباشر إلى المونديال على حساب سويسرا، بينما سجل سانشيز هدفين فقط في 8 مباريات بعد التتويج مع تشيلي بكوبا أمريكا.

وتحتل تشيلي المركز الرابع في التصفيات وهو المركز المؤهل مباشرة إلى المونديال وبفارق نقطة وحيدة عن الأرجنتين صاحبة المركز الخامس المؤهل إلى الملحق.