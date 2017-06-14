ملامح عن المنتخبات المشاركة في كأس القارات

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تنطلق فعاليات كأس القارات يوم 17 من الشهر الجاري من خلال مباراة الافتتاح التي ستجمع بين البلد المضيف روسيا ونيوزيلندا، وستستمر المنافسات حتى موعد المباراة النهائية يوم 2 يوليو المقبل.

وتشارك في البطولة 8 منتخبات هي أبطال القارات الست إلى جانب بطل العالم والبلد المضيف، ونستعرض في السطور التالية لمحات عن المنتخبات الـ8 المشاركة كالأتي:

1- روسيا

ضمنت روسيا مشاركتها في كأس القارات يوم 2 ديسمبر من عام 2010 وهو تاريخ إعلان استضافتها لكأس العالم وبالتالي تنظيم كأس القارات والمشاركة فيه باعتبارها البلد المنظم، لتشارك روسيا في البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

وتأمل روسيا في أن تصبح رابع دولة منظمة تتوج بلقب البطولة بعد المكسيك 1999 وفرنسا 2003 والبرازيل 2013، وحقق المنتخب الروسي أفضل إنجازاته بالوصول إلى نصف نهائي يورو 2008 إلى جانب الفوز بلقب اليورو وإنهاء كأس العالم عام 1966 في المركز الرابع تحت مسمى الاتحاد السوفيتي سابقًا.

وستعول روسيا كثيرًا على حارس المرمى إيجور أكينفيف الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في أول مباراة يخوضها في مسيرته مع سيسكا موسكو في عمر 17 عامًا إلى جانب متوسط الميدان دينيس جلوشاكوف الذي لعب في 3 من الأندية الأربعة الكبرى في روسيا وهو سيسكا ولوكوموتيف وسبارتاك إلى جانب التعويل على المهاجم فيودور سمولوف هداف الدوري الروسي في أخر موسمين.

2- ألمانيا

تأهل المنتخب الألماني إلى كأس القارات يوم 13 يوليو من عام 2014 بعد الفوز بكأس العالم بالتغلب على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف نظيف من توقيع ماريو جوتزه، وتشارك ألمانيا في البطولة للمرة الثالثة بعد المشاركة في نسختي 1999 و2005، وشهدت نسخة 2005 التي استضافتها ألمانيا تواجد كل من باستيان شفاينيشتايجر ولوكاس بودولسكي وبير ميرتساكر الذين توجوا بعدها بـ9 أعوام باللقب العالمي مع الماكينات.

ونجحت ألمانيا في التتويج بلقب المونديال في عام 2014 للمرة الأولى بعد توحدها وذلك بعد فوزها باللقب أعوام 1954 و1974 و1990 تحت مسمى ألمانيا الغربية، وستعول ألمانيا على المدافع شكودران موستافي الذي بدأ مسيرته في إيفرتون وهو في عمر الـ17 عامًا إلى جانب متوسط الميدان جوليان دراكسلر ثالث أصغر لاعب ألماني يتوج بالمونديال في عمر الـ20 عامًأ إلى جانب المهاجم تيمو فيرنر أفضل هداف ألماني للبوندسليجا الموسم الماضي برصيد 21 هدفًا سجلهم مع نادي لايبزيج.

3- أستراليا

حجز المنتخب الأسترالي بطاقة التأهل للبطولة يوم 31 يناير من عام 2015 بالفوز بلقب كأس أمم أسيا على أرضها بالتغلب في المباراة النهائية على كوريا الجنوبية بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، وتعد أستراليا أول دولة تشارك في كأس القارات بصفتها ممثلة لأسيا إلى جانب مشاركتها من قبل في البطولة باعتبارها ممثلة لمنطقة أوقيانوسيا.

وشاركت أستراليا في البطولة من قبل 3 مرات أعوام 1997 و2001 و2005، وفجرت مفاجأة مدوية بالوصول إلى المباراة النهائية في نسخة 1997 وخسرت حينها من البرازيل بسداسية نظيفة.

وستعول أستراليا في البطولة على حارس المرمى ماتي رايان الذي توج بجائزة أفضل حارس في كأس أسيا 2015، إلى جانب متوسط الميدان ميلي جيديناك القائد إلى جانب التعويل على المهاجم المخضرم تيم كاهيل الذي رشح هدفه في شباك منتخب هولندا في مونديال 2014 للفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في ذلك العام.

4- تشيلي

تأهلت تشيلي للمرة الأولى في تاريخها للبطولة يوم 4 يوليو من عام 2015 بعدما حققت لقب كوبا أمريكا للمرة الأولى في تاريخها بالفوز على أرضها باللقب على حساب الأرجنتين في المباراة النهائية بركلات الترجيح، واحتاجت تشيلي 99 عامًا بالتمام والكمال للتتويج بأول ألقابها بعدما أنهت وصيفة في كوبا أمريكا نسخ 1955 و1956 و1979 و1987، وحققت أفضل نتائجها في كأس العالم باحتلال المركز الثالث في عام 1962.

وستعول تشيلي في البطولة على المدافع جاري ميديل الذي توج بجائزة أفضل لاعب تشيلي في عام 2008 وهو في عمر 21 عامًا إلى جانب متوسط الميدان أرتورو فيدال الذي فاز بـ6 دوريات متتالية بواقع 4 مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي و2 مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني إضافة إلى أليكسيس سانشيز صاحب ركلة الترجيح التي أهدت تشيلي لقب كوبا أمريكا في عام 2015.

5- المكسيك

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تأهلت المكسيك للبطولة يوم 10 أكتوبر من عام 2015 وذلك عقب تتويجها بلقب الكأس الذهبية لتواجه الولايات المتحدة بطلة البطولة في عام 2013 لحسم هوية المتأهل لبطولة القارات، وحينها فازت المكسيك بنتيجة 3-2 على ملعب روز بول الذي احتضن نهائي كأس العالم 1994 أمام نحو 90 ألف متفرج.

وتعد المكسيك المنتخب الوحيد المشارك في نسخة هذا العام الذي سبق له التتويج باللقب في عام 1999 على حساب البرازيل حينها بنتيجة 4-3، وتشارك المكسيك للمرة السابعة في تاريخها البطولة لتعد أكثر المنتخبات مشاركة في البطولة مناصفة مع البرازيل بـ7 مرات.

وستعول المكسيك على حارسها المتألق جييرمو أوتشوا الذي يرتدي القميص رقم 13 وولد يوم 13 يوليو وخاض أول مباراة في الكأس العالم يوم 13 يونيو من عام 2014، كما ستعول المكسيك على متوسط الميدان أندريس جواردادو الذي يمتلك خبرة كبيرة بالظهور في 3 كؤوس عالم سابق إلى جانب المهاجم خافيير هيرنانديز الهداف التاريخي للمنتخب.

6- نيوزيلندا

فازت نيوزيلندا بكأس أوقيانوسيا للأمم بالفوز على بابو غينيا الجديدة بركلات الترجيح لتضمن مشاركتها في كأس القارات يوم 11 يونيو من عام 2016، ولم تهتز شباك نيوزيلندا طوال كأس أوقيانوسيا للأمم سوى بهدف وحيد أتى من علامة الجزاء.

وشاركت نيوزيلندا من قبل في 3 نسخة من كأس القارات هي 1999 و2003 و2009 حيث خسرت أول 8 مباريات قبل أن تتعادل في أخر مواجهة لها أمام العراق سلبيًا بدون أهداف ، وسيكون مدرب المنتخب أنتوني هودسون أصغر مدرب في تاريخ البطولة عندما تواجه نيوزيلندا روسيا في مباراة الافتتاح، حيث سيبلغ عمره حينها 36 عامًا و98 يومًا.

وستعول نيوزيلندا في البطولة على حارس المرمى ستيفان مارينوفيتش أفضل حارس في كأس أوقيانوسيا للأمم الأخيرة بعدما حافظ على نظافة شباكه في 4 مبارايات من أصل 5 مواجهات، إلى جانب متوسط الميدان مايكل ماكجلنشي الذي بدأ مسيرته الاحترافية في صفوف سيلتك الاسكتلندي وأخيرًا المهاجم كريس وود هداف الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية الموسم الماضي مع ليدز يونايتد برصيد 27 هدفًا.

7- البرتغال

حجزت البرتغال بطاقة التأهل للبطولة يوم 10 يوليو من العام الماضي وذلك عقب تتويجها بأول لقب في تاريخها من خلال الفوز باليورو على حساب البلد المضيف فرنسا بهدف نظيف في المباراة النهائية بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

وخسرت البرتغال لقب يورو 2004 الذي استضافته على أرضها بالخسارة من اليونان بهدف نظيف لتعود بعد 12 عامًا وتهزم البلد الميضف فرنسا، ويعد نجم الفريق كريستيانو رونالدو اللاعب الوحيد الذي خاض المباراتين النهائيتين.

وذهب لقب كأس القارات لأبطال اليورو في 3 مناسبات فقط وذلك من خلال الدنمارك في عام 1995 وفرنسا 2001 و2003، وستعول البرتغال على المدافع بيبي أفضل لاعب في نهائي اليورو الأخير بفضل إيقافه لخطورة نجم المنتخب الفرنسي أنطوان جريزمان.

كما ستعول على متوسط الميدان بيرناردو سيلفا الذي قدم مستويات لافتة للنظر مع موناكو هذا الموسم وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الفرنسي إلى جانب كريستيانو رونالدو الذي ينظر له بإعتباره واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة والفائز بلقب أفضل لاعب في العالم 4 مرات والهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

8- الكاميرون

تأهلت الكاميرون إلى كأس القارات يوم 5 فبراير من هذا العام بعد فوزها بكأس الأمم الإفريقية على حساب المنتخب الوطني بنتيجة 2-1 بفضل هدف فينسينت أبوبكار في الدقيقة 88، وتوجت الكاميرون بأول ألقابها الإفريقية حينها منذ عام 2002 في الجيل الذي ضم أسماء من عينه بيير وومي ريجوبرت سونج وجيرمي ولاورين وصامويل إيتو.

ولم يسبق لأي منتخب إفريقي أن توج بلقب كأس القارات من قبل، وحققت الكاميرون أفضل إنجاز إفريقي في البطولة بالوصول إلى المباراة النهائية في عام 2013 وخسرت النهائي بهدف نظيف من فرنسا وهي البطولة التي شهدت وفاة لاعب الأسود مارك فيفيان فويه في نصف النهائي أمام كولومبيا في مأساة شهيرة.

وستعول الكاميرون على الحارس فابريس أوندوا الذي تلقت شباكه 3 أهداف فقط في كأس الأمم الأخيرة إلى حانب تألقه في ركلات الترجيح أمام السنغال في ربع النهائي، كما ستعول الأسود على الجناح كريستيان باسوجوج أفضل لاعب في الكان إلى جانب بنجامين موكاندجو قائد الفريق وأفضل لاعب في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية.