بريطانيا: انتخاب 15 مسلمًا في البرلمان يؤكد قوة الديمقراطية

دبي- ( د ب أ):

قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سموأل، إن انتخاب 15 مسلما لتمثيل الناخبين البريطانيين من جميع الخلفيات والأديان يسجل رقما قياسيا غير مسبوق، ويؤكد قوة الديمقراطية البريطانية في حماية القيم وعلى رأسها التنوع في المجتمع.

وأضاف سموأل، للصحفيين في مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، أن "هذا مثال جديد وقوي يؤكد المشاركة الكاملة للمسلمين في الحياة السياسية في المملكة المتحدة ، وكان هذا أقوى رد من المجتمع البريطاني على الإرهابيين والمتطرفين الذين يريدون إثارة الفتن بين البريطانيين من مختلف الأديان".

وقال "انتخاب برلمانيين من مختلف الأديان في برلمان هو الأكثر تنوعا حتى الآن يظهر أن القيم البريطانية مثل التعايش، والتنوع، والحرية والديمقراطية سوف تستمر".

وتتواصل الحكومة البريطانية مع المسلمين في رمضان هذا العام عبر سلسلة من التقارير باللغة العربية حول المسلمين والتعايش والتعدد الديني في بريطانيا، وكذلك يتم استخدام هاشتاج (رمضان بعيون بريطانية) على وسائل التواصل الإجتماعي التابعة للخارجية البريطانية باللغة العربية.

وقال سموأل إن نحو 3 ملايين مسلم يعيشون في بريطانيا ويشكل المسلمون من الدول العربية نحو 7 بالمئة من إجمالي عدد المسلمين فيها.