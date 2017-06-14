"البيئة": انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات

كتبت- مادي غيث:

انعقد الإجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات برئاسة الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، وبعضوية عدد من ممثلي الجهات والوزرات المعنية منها (الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والصحة )، وذلك بحضور كلًا من الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والدكتورة منى كمال، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.

واستعرض الاجتماع قرار إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات وقرار تشكيل مجلس الإدارة ومهامه والهيكل التنظيمى للجهاز وكذلك السياسات وخطط عمل برامج الجهاز.

كما تناول الاجتماع، حسب بيان الوزارة، الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية لتطوير منظومة المخلفات، كما استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم إدارة المخلفات وكذا استعراض الموازنة التقديرية، والحساب الختامي السنوي والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز.

كما دار خلال الاجتماع النقاش وتبادل الرؤى المختلفة بشأن مستجدات العمل، لكافة أنواع المخلفات وعلى رأسها المخلفات الصلبة "القمامة"، والمخلفات الزراعية والإلكترونية والطبية والخطرة.

واتفق الأعضاء على أهمية استمرار انعقاد الاجتماعات، لتبادل الرؤى والأخذ بالمشورة لضمان حسن الإدارة الكفء لكافة الملفات المتصلة بالمخلفات والوقوف على المستجدات أولًا بأول، على الأخص أن منهجية وفلسفة الجهاز تعتمد على كونه جهاز "منظم" وليس "منفذ"، ويختص بالتنسيق مع المحافظات والجهات الاخرى المعنية لإدارة منظومة المخلفات، واعداد الدراسات الفنية اللازمة والمراقبة والمتابعة، وتحفيز الاستثمار وتنفيذ بعض المشروعات التجريبية والرائدة، بالإضافة إلى تنفيذ التكليفات التي تصدر عن مجلس الوزراء.​