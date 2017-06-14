الجيزة: مهلة 48 ساعة لرفع مخلفات أملاك الدولة
الجيزة: مهلة 48 ساعة لرفع مخلفات أملاك الدولة
12:31 م الأربعاء 14 يونيو 2017
كتبت- ندى الخولي:
كلف اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، مديريات الزراعة والري والأوقاف بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع كافة نتائج إزالة التعديات التي تمت على أراضي أملاك الدوله التابعة لهم والانتهاء من كافة الأعمال خلال 48 ساعة.
وطالب المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، أمس الثلاثاء، بحضور كافه القيادات التنفيذية للمحافظة ومديري المديريات الخدمية، بإعداد تقرير مفصل بما تم تنفيذه من قرارات إزالة خلال الفترة الزمنية من يوم 16 مايو وحتى الآن، بالإضافة إلى حصر الحالات التي لم يصدر لها قرارات إزالة حتى الآن ولم يتم لإزالتها لاتخاذ اللازم حيالها.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الدائم بين الجميع لسرعة الانتهاء من رفع كافة مخلفات الهدم والإزالات وذلك لتحقيق أقصى استفاده من الأراضي التي تم استردادها.
وأضاف أن هناك متابعة دورية للأرضي المستردة لضمان عدم التعدي عليها، لافتًا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية تمكنت من استرداد أكثر من 83 ألف فدان خلال حملات إزالة التعديات التي تمت.
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