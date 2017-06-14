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وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير أستونيا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

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مصراوي Masrawy

وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير أستونيا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

12:25 م الأربعاء 14 يونيو 2017

وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير أستونيا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

كتب- مصطفى المنشاوي

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ساندر سون - سفير استونيا بالقاهرة - بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وأستونيا.

واستهل العصار اللقاء بالترحيب بالسفير الأستوني، مؤكداً على العلاقات الوثيقة التى تجمع بين البلدين، كما استعرض إمكانيات الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع الحربي والمدنى وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وعبر ساندر، عن سعادته بالإطلاع على إمكانيات الإنتاج الحربي المصرى معرباً عن رغبته في تبادل الزيارات بين الطرفين ، وتعزيز ودعم العلاقات التجارية بين البلدين وتبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المنفعة المشتركة.​

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