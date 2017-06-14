الأرصاد: طقس الخميس "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 34

كتبت - مادي غيث

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما بينما تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر سيكونان فى حالة اضطراب مابين الخفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 23 34

الإسكندرية 22 29

مطروح 20 28

بورسعيد 22 28

دمياط 21 28

بلطيم 21 28

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 35

العريش 20 30

نخل 18 32

طابا 19 34

الطور 22 30

مرسى علم 25 34

الغردقة 26 36

شرم الشيخ 27 37

رفح 17 29

كاترين 18 32

سيوة 22 34

المنيا 26 35

الفيوم 26 35

رأس سدر 24 34

أبوسمبل 27 41

وسط الدلتا 22 34

أسيوط 26 36

سوهاج 25 37

الأقصر 27 41

أسوان 28 43

شلاتين 28 36

حلايب 28 34

الوادى الجديد 23 39

قنا 26 40

نويبع 26 34

السلوم 18 27