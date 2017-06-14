ضبط زعيم عصابة الشرطة المزيفة للنصب على المواطنين بعين شمس

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء، القبض على زعيم تشكيل عصابة الشرطة المزيفة لنصب على تاجر في 75 ألف جنيه بمحطة عين شمس.

تلقت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة عين شمس لمترو الأنفاق بلاغًا شفهيًا من "م. أ. س" ٣١ سنة، لمشاهدته أحد الأشخاص بالمحطة كان قد قام بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 000ر75 جنيه، بإيهامه بقيام أحد التجار بتصفية المحل الخاص به، وفي الطريق قاموا باستيقافي وسرقة المبلغ المالي منتحلين صفة أفراد شرطة وطلب التحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدوث مشادة كلامية بينهما وتطورت الى التشابك بالأيدي والصراخ واستغاثة الشاكي بالخدمات الأمنية المعينة بالمحطة.

بالفحص تبين أن المشكو في حقه " ه. ج. و" 32 سنة، وبمواجهته بما قرره المبلغ أنكر ارتكابه للواقعة.

وباستكمال الفحص تبين أن المشكو في حقه قام بمعاونة أخرين بانتحال صفة أفراد شرطة مستغلين في ذلك قيام الشاكي بالاتجار في بيع السجاير بالجملة وإيهامه بقيام أحد الاشخاص بتصفية المحل الخاص به ووجود بضاعة تضاهى مبلغ مالي قدره 000ر75 خمسة وسبعون ألف جنيه، واثناء السير في الطريق قام باقي افراد العصابة باستيقافة وانتحال صفة افراد الشرطة والاستيلاء على المبلغ المالي وفروا هاربين.

بالاستعلام من قسم شرطة العمرانية عن صحة الواقعة تبين وجود بلاغ محرر بمعرفة الشاكي بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه، بانتحال مرتكبي الواقعة صفة أفراد الشرطة.

وأمر اللواء قاسم حسين دير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر اللازم وإرساله بالطرفين لقسم شرطة العمرانية لقيده محل الواقعة، والعرض على النيابة.