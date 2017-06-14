«عظمة على عظمة».. 6 فنانين أشادوا بـ«حلاوة الدنيا»

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منذ عرض الحلقات الأولى لمسلسل "حلاوة الدنيا"، الذي يشارك في الماراثون الرمضاني الجاري، وهو يلقى ردود أفعال واسعة وأثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات من قبل بعض نجوم الفن والإعلام الذين أشادوا بالعمل وصناعه وحثهم لهم على استكمال الروح الإيجابية التي نشروها منذ انطلاق المسلسل.

"حلاوة الدنيا" بطولة الفنانة هند صبري، وظافر العابدين، وحنان مطاوع، وأنوشكا، ورجاء الجداوي، وهاني عادي، والمسلسل تأليف تامر حبيب، وإخراج حسين المنياوي.

ويرصد موقع "التحرير-لايف" فى التقرير التالي أبرز المشاهير المشيدين بالمسلسل وطاقم العمل عبر منصات "السوشيال ميديا":

1- كندة علوش

حرصت الفنانة كندة علوش على تهنئة هند صبري وأبطال العمل، من خلال حسابها الشخصي بموقع أنستجرام، قائلة: "هند حبيبتي القمر بالتوفيق ليكي ولكل فريق العمل".

2- مي كساب

نشرت الفنانة مي كساب أحد مشاهد "حلاوة الدنيا" الذي جمع بين هند صبري وحنان مطاوع، عبر موقع أنستجرام، وعلّقت عليه قائلة: "حلوين قوى موهوبين قوى قوى قوى عظمة على عظمة".

وأضافت مي من خلال حسابها الخاص بموقع تويتر، قائلة: "هند صبري بتمثل تمثيل هوليوودي توصل بيه للأوسكار يا فرحتنا بيكي جيل الأساتذة الموهوبين"، وردت هند عليها قائلة: "مي الجميلة الجدعة الموهوبة صاحبتي.. شكرا".



3- نيشان

غرّد الإعلامي اللبناني نيشان، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلا: "هند صبري: يا حلاوتِك في عزّ مرارتِك... في حلاوة الدنيا: أستاذة"، وأبدت هند سعادتها بإشادة نيشان بها قائلة: "نيشان! هذا نيشان على صدري".

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4- سيرين عبد النور

هنّأت الفنانة سيرين عبد النور هند صبري، عبر موقع تويتر، قائلة: "مبروك حبيبي إنت حلاوة الدنيا كلها باختيارك لهل المسلسل الرائع والرسالة من خلاله أروع".

5- عزت أمين

أشاد الفنان عزت أمين بالمسلسل، من خلال حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلا: "مش عارف أضحك ولا أعيط.. برافو برافو برافو"، وردت هند صبري على تغريدته قائلة: "يا عزت يا جميل".

6- آيتن عامر

أشادت الفنانة آيتن عامر، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، بأداء هند صبري في "حلاوة الدنيا"، قائلة: "دي حلاوة هند صبري مش حلاوة الدنيا، على قد الزعل اللي باحس بيه وأنا باتفرج إلا أني باكون مستمتعة جدا بكل تفاصيل المسلسل، برافو"، وردت هند قائلة: "أحلى شهادة من ممثلة قوية وصديقة عزيزة، حبيبتي يا آيتن".

ويُشار إلى تكريم مؤسسة "بهية" لعلاج سرطان الثدي، لهند صبري عن مسلسلها "حلاوة الدنيا" ومجموعة من المشاركين بالعمل منهم السيناريست تامر حبيب والفنانة الشابة ياسمين غيث التي أصيبت في الواقع بالسرطان ثم أتم الله شفاءها منه.