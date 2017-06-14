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تخصيص 25 مسجدًا للاعتكاف بأسيوط

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مصراوي Masrawy

تخصيص 25 مسجدًا للاعتكاف بأسيوط

12:28 م الأربعاء 14 يونيو 2017

تخصيص 25 مسجدًا للاعتكاف بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الشيخ عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اليوم الأربعاء، في تصريح صحفي، عن تخصيص 25 مسجدًا معدة للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان هذا العام.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تخصيص المساجد وفق الضوابط والتعليمات التى حددتها وزارة الاوقاف والتى سيجرى تطبيقها للحرص على بيوت الله وعملا على راحة المواطنين.

وأكد وكيل على ضرورة أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا "بالزوايا ولا بالمصليات"، مشيرًا إلى أن الزوايا والمصليات تكون لأداء الصلوات الراتبة فقط، ولا مجال فيها لإقامة شعائر الجمعة والاعتكاف.

وأضاف"نسيم :"يجب أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً".

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