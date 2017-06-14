أخبار عاجلة

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
نواب بـ«خارجية البرلمان» يلتقون بأعضاء بالكونجرس الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط عاطل بحوزته طن "بانجو" قبل ترويجها في عيد الفطر بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط عاطل بحوزته طن "بانجو" قبل ترويجها في عيد الفطر بالشرقية

12:24 م الأربعاء 14 يونيو 2017

ضبط عاطل بحوزته طن بانجو

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبط رجال البحث الجنائي بمركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، عاطل، بحوزته كمية كبيرة من نبات "البانجو" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه في عيد الفطر بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، غخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث بلبيس، بتخزين المدعو "أحمد.س.ف" عاطل، مُصنف من العناصر شديدة الإجرام بالمركز، لكمية كبيرة من نبات "البانجو" المُخدر، داخل مخزن خاص به؛ استعدادًا لترويجها في إجازة عيد الفطر.

وفور التأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن النيابة العامة، تم مداهمة المخزن المُشار إليه، وجرى ضبط المتهم بحوزته طبنجة بلجيكي، و9 طلقات لذات العيار، و270 لفافة كبيرة الحجم من نبات "البانجو" المُخدر، تزن حوالي طن.

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 1200 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

    ضبط 1200 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

    أخبار
  • ضبط كمية من العملات الأجنبية بحوزة حاصل على دبلوم بسوهاج

    ضبط كمية من العملات الأجنبية بحوزة حاصل على دبلوم بسوهاج

    أخبار
  • إحباط محاولة سرقة سيارة من قائدها بكفر شكر

    إحباط محاولة سرقة سيارة من قائدها بكفر شكر

    أخبار
  • ضبط 20 كيلو بانجو بحوزة شخصين بالأقصر

    ضبط 20 كيلو بانجو بحوزة شخصين بالأقصر

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • نادية هنري: 35 نائبا يستعدون لتقديم استقالات جماعية من البرلمان

    نادية هنري: 35 نائبا يستعدون لتقديم استقالات جماعية من البرلمانأخبار

  • "صرخة طفل" تنقذه من الخطف على يد سيدة بالوراقأخبار

  • محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول في الثانوية العامة

    محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول في الثانوية العامةأخبار

  • تعرف على أسعار كعك العيد بأشهر المحلات بعد ارتفاعها 40%

    تعرف على كعك العيد بأشهر المحلات بعد ارتفاعها 40%فنون

  • عبدالعال يحيل

    عبدالعال يحيل "طنطاوى" للتحقيق.. ونواب التكتل لرئيس البرلمان : لازمأخبار

  • بالصور.. قصة صاحب مطعم أحرق نفسه في سوهاج.. وأسرته:

    بالصور.. قصة صاحب مطعم أحرق نفسه في سوهاج.. وأسرته: "المحافظ ضيّعأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية‏

معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية‏

مجلس الوزراء: لا زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ التموينية

مجلس الوزراء: لا زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ التموينية

8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية

8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية

محمد حماد: أسعار العقارات ستشهد ارتفاع 30 % خلال 2017

محمد حماد: أسعار العقارات ستشهد ارتفاع 30 % خلال 2017