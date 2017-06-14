ضبط عاطل بحوزته طن "بانجو" قبل ترويجها في عيد الفطر بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبط رجال البحث الجنائي بمركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، عاطل، بحوزته كمية كبيرة من نبات "البانجو" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه في عيد الفطر بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، غخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث بلبيس، بتخزين المدعو "أحمد.س.ف" عاطل، مُصنف من العناصر شديدة الإجرام بالمركز، لكمية كبيرة من نبات "البانجو" المُخدر، داخل مخزن خاص به؛ استعدادًا لترويجها في إجازة عيد الفطر.

وفور التأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن النيابة العامة، تم مداهمة المخزن المُشار إليه، وجرى ضبط المتهم بحوزته طبنجة بلجيكي، و9 طلقات لذات العيار، و270 لفافة كبيرة الحجم من نبات "البانجو" المُخدر، تزن حوالي طن.

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.