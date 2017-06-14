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بعد 30 دقيقة.. "الأمن القومي" توافق على "اتفاقية تيران وصنافير"

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مصراوي Masrawy

بعد 30 دقيقة.. "الأمن القومي" توافق على "تيران وصنافير سعودية"

12:11 م الأربعاء 14 يونيو 2017

كتب- أحمد علي:
بعد نصف ساعة فقط من بدء الجلسة، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى فى اجتماعها، اليوم الأربعاء، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، التى تقضى بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى .

كان اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، أكد سعودية الجزيرتين، وأن مصر ليس لها أي حقوق فيهما، حسب تصريحات سابقة.

وقال عامر، في تصريحات عقب إحالة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الاتفاقيه إلي لجنة الدفاع والأمن القومي، أن اللجنة ستنظر اتفاقية " تعيين الحدود" من منظور الأمن القومي.
وأكد"عامر"، أن أعضاء اللجنة شاركوا في جلسات الاستماع التي عقدت علي مدار 3 أيام داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور الخبراء والمتخصصين في الجغرافيا أو التاريخ أو فيما يتعلق بترسيم الحدود البحريّة، ونوقشت الجوانب الفنية والجغرافية والتاريخية ويتبقي فقط البحث من الناحية من منظور الأمن القومي.

وأضاف عامر، أن الأمر أصبح واضحا وجلياً في شأن تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" وقتل بحثاً، وأخذ وقتاً كافياً في المناقشات. حسب تعبيره.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريها إلى رئيس المجلس اليوم الأربعاء بعد انتهاء مناقشة الاتفاقية.

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