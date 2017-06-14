تأجيل طعن "أبو ريدة" لإلغاء حكم حل اتحاد الكرة لـ27 يوليو

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل الطعن المقام من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، لجلسة 27 يوليو، لنظرها.

قد كان محمد مصطفى الماشطة بصفته وكيلا عن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أقام طعن رقم 54757 لسنة 63 قضائية عليا ضد ماجدة عباس الهلباوى ووزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، بقبول الدعوى رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ ق، المقامة من عمر هريدي المحامي وماجدة الهلباوى، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت 30 أغسطس الماضي، وأمرت بحل مجلس الجبلاية.

جاء في أسباب الطعن أن الحكم الصادر باطلا، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.