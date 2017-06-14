الشرطة تنجح في إعادة فتاة تركت منزلها بالمنيا بسبب الخلافات الأسرية



كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، في إعادة فتاة تركت منزل أسرتها بسبب وجود خلافات أسرية.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا، اخطارًا من الخدمات الأمنية المعينة برصيف المحطة بتواجد فتاة على رصيف المحطة لفترة طويلة دون استقلالها أياً من القطارات.

بالفحص تبين أنها تدعى (ف. ي.)، 17 سنة، وبمناقشتها قررت أنها تركت منزل أهليتها بسبب خلافات أسرية، وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للفتاه وبحث حالتها وبذل المساعي للتوصل لأهليتها.

وحضرت لديوان القسم، والدة الفتاة، (ث.ص)، 50 سنة ربة منزل، وأبدت رغبتها في استلام نجلتها وتعهدت بحسن رعايتها، قدمت والدة الفتاه الشكر لرجال الشرطة وأبدت امتنانها للجهد المبذول في رعاية نجلتها وإعادتها إلى أسرتها.

بالعرض على اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل المواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

تحرر المحضر اللازم وأرسل بالفتاة ووالدتها لقسم شرطة المنيا، لقيده وعرضه على النيابة العامة.