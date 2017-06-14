أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الاربعاء 14-6-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز " ليلة القدر ولماذا سميت بليلة القدر" -
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الشرطة تنجح في إعادة فتاة تركت منزلها بالمنيا بسبب الخلافات الأسرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة تنجح في إعادة فتاة تركت منزلها بالمنيا بسبب الخلافات الأسرية

12:19 م الأربعاء 14 يونيو 2017

الشرطة تنجح في إعادة فتاة تركت منزلها بالمنيا بسبب الخلافات الأسرية


كتب - فتحي عمر وسامح غيث:
نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، في إعادة فتاة تركت منزل أسرتها بسبب وجود خلافات أسرية.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا، اخطارًا من الخدمات الأمنية المعينة برصيف المحطة بتواجد فتاة على رصيف المحطة لفترة طويلة دون استقلالها أياً من القطارات.

بالفحص تبين أنها تدعى (ف. ي.)، 17 سنة، وبمناقشتها قررت أنها تركت منزل أهليتها بسبب خلافات أسرية، وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للفتاه وبحث حالتها وبذل المساعي للتوصل لأهليتها.

وحضرت لديوان القسم، والدة الفتاة، (ث.ص)، 50 سنة ربة منزل، وأبدت رغبتها في استلام نجلتها وتعهدت بحسن رعايتها، قدمت والدة الفتاه الشكر لرجال الشرطة وأبدت امتنانها للجهد المبذول في رعاية نجلتها وإعادتها إلى أسرتها.

بالعرض على اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل المواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
تحرر المحضر اللازم وأرسل بالفتاة ووالدتها لقسم شرطة المنيا، لقيده وعرضه على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها

    الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها

    أخبار
  • أمن المنيا يشن حملة مكبرة على المقاهي والكافيهات المخالفة

    أمن المنيا يشن حملة مكبرة على المقاهي والكافيهات المخالفة

    أخبار
  • طبيب يتهم مطلقته بالجنون ليحرمها من حضانة طفلتهما

    طبيب يتهم مطلقته بالجنون ليحرمها من حضانة طفلتهما

    أخبار
  • الشرطة تنجح في إعادة طفلة تركت منزلها بالمنيا بسبب الخلافات الأسرية

    الشرطة تنجح في إعادة طفلة تركت منزلها بالمنيا بسبب الخلافات الأسرية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • محمود سعد يخرج عن صمته ويقول رأيه في قضية

    محمود سعد يخرج عن صمته ويقول رأيه في قضية "تيران وصنافير"أخبار

  • السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة

    يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصةأخبار

  • "صرخة طفل" تنقذه من الخطف على يد سيدة بالوراقأخبار

  • طارق نجيدة: سنطعن أمام

    طارق نجيدة: سنطعن أمام "الإداري" فور نشر "تيران وصنافير" بالجريدةأخبار

  • نادية هنري: 35 نائبا يستعدون لتقديم استقالات جماعية من البرلمان

    نادية هنري: 35 نائبا يستعدون لتقديم استقالات جماعية من البرلمانأخبار

  • رامز جلال يسخر من ملابس ناهد السباعي في

    رامز جلال يسخر من ملابس ناهد السباعي في "رامز تحت الأرض"فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه بمتابعة جهود خفض العجز في الموازنة والدين العام

السيسي يوجه بمتابعة جهود خفض العجز في الموازنة والدين العام

السيسي يؤكد دعم مصر للعراق في جهود لمكافحة الإرهاب

السيسي يؤكد دعم مصر للعراق في جهود لمكافحة الإرهاب

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

السيسي يصدر قرارا بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة

السيسي يصدر قرارا بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة