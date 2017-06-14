صحيفة: البيت الأبيض يرسل بعثة سرية إلى كوريا الشمالية لاستعادة سجين أمريكي
صحيفة: البيت الأبيض يرسل بعثة سرية إلى كوريا الشمالية لاستعادة سجين أمريكي
12:20 م الأربعاء 14 يونيو 2017
نيويورك – (أ ش أ):
أرسل البيت الأبيض بعثة دبلوماسية سرية إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع، لاستعادة مواطن أمريكي بعد أن علمت إدارة ترامب أنه دخل في غيبوبة قد تودي بحياته، الأمر الذي كان من شأنه أن يخلق حلقة جديدة من التوترات المشتعلة مع بيونج يانج.
وقال أحد المسئولين الرسمين في الولايات المتحدة، لصحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء - إنه حُكم على "أوتو وارمبير" الطالب بجامعة فيرجينيا بالسجن لمدة خمسة عشر عاما مع الأشغال الشاقة، بتهمة تشويه ملصق سياسي خلال زيارة خاصة إلي كوريا الشمالية، وقد وصلت طائرته في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إلي مدينة سينسيناتي حيث كانت سيارات الإسعاف في انتظاره.
كما صرح مسؤولون أمريكيون بأن الحالة الصحية المتدهورة للطالب البالغ من العمر 22 عاما تهدد بتصعيد أزمة متأججة بين واشنطن وبيونج يانج، بسبب تطوير كوريا الشمالية لبرنامجها النووي واختبارات الصواريخ الباليستية المتكررة التي تجريها.
وقال المسؤولون الأمريكيون وأفراد أسرة "وارمبير" أنه دخل في غيبوبة منذ أكثر من عام، وأخبرت كوريا الشمالية المسئولين الأمريكيين خلال اجتماع سري الأسبوع الماضي بأن "وارمبير" فقد وعيه للمرة الأولي بعد تعرضه لتسمم غذائي وتناوله قرصا منوما، الأمر الذي واجهت علي إثره وزارة الخارجية الأمريكية أسبوعا عصيبا لتشكيل بعثة لاستعادته .
وقال المسؤولون الأمريكيون إن الإدارة الأمريكية وأسرة "وارمبير" متشككون في سرد بيونج يانج للأحداث، لاسيما لأن كوريا الشمالية ظلت على مدى هذه الفترة الطويلة تحجب أي معلومات عن "وارمبير" برغم النداءات المتكررة من جانب إدارتي اوباما وترامب.
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