أخبار عاجلة

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
"25 - 30": "هنولع" في نفسنا إذا لم تعلن قائمة بأسماء النواب الرافضين -
لورود التحريات.. حجز 8 من متظاهري "تيران وصنافير" للغد -
بالصور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان "دير القديسة دميانة" -
السيطرة على حريق بمزرعة مساحتها 5 أفدنة بالفرافرة -
دي ميستورا يتوقع استئناف المفاوضات حول سوريا في يوليو -
وزير الخارجية يؤكد على مصر الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه -
«المصرية و اتصالات» توقعان اتفاقية تجوال محلي وخدمات الاتصالات الدولية -
«سياحة البرلمان» توافق على اتفاقية خطوط طيران منتظمة بين مصر والمجر -
نواب بـ«خارجية البرلمان» يلتقون بأعضاء بالكونجرس الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط شخصين يبيعان نماذج التموين المجانية للمواطنين بالإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط شخصين يبيعان نماذج المجانية للمواطنين بالإسكندرية

12:15 م الأربعاء 14 يونيو 2017

ضبط شخصين يبيعان نماذج التموين المجانية للمواطنين بالإسكندرية

الاسكندرية- محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، القبض علي شخصين لقيامهما بالنصب على المواطنين وبيع نماذج تحديث البيانات النموذجية المجانية بمقابل مادي.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن الإسكندرية، إنه جرى ضبط كلاً من "س.أ. ع" 35 سنة
و " س .أ.ع " 30 سنة، مقيمان النهضة دائرة قسم أول العامرية لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع بالنصب والإحتيال على المواطنين المترددين على إدارة تموين العامرية وتحصيل مبالغ مالية منهم بدون وجه حق نظير بيع نماذج تحديث البيانات التموينية المجانية لهما وتجميع البطاقات الإلكترونية الخاصة بمواطنين وتقاضي مبالغ منهم مدعين تحديثهما بياناتها.

ضبط بحوزة المتهمين 47 بطاقة تموينية إلكترونية مدعمة و30 نموذج بيانات مجاني ومبلغ 2550 جنيه حصيلة نشاطهما غير المشروع.

تحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجارى العرض على النيابة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 3 مسؤولين بـ

    ضبط 3 مسؤولين بـ"تموين الإسكندرية" استولوا على 914 بطاقة تموينية

    أخبار
  • ضبط 20 ألف لفافة قمر الدين فاسدة داخل مصنع في الإسكندرية

    ضبط 20 ألف لفافة قمر الدين فاسدة داخل مصنع في الإسكندرية

    أخبار
  • بالصور.. ضبط 3 ملايين و750 ألف عبوة وقرص منشط جنسي بالإسكندرية

    بالصور.. ضبط 3 ملايين و750 ألف عبوة وقرص منشط جنسي بالإسكندرية

    أخبار
  • تموين الإسكندرية: وصول 6228 بطاقة ذكية جديدة لمكاتب المحافظة

    تموين الإسكندرية: وصول 6228 بطاقة ذكية جديدة لمكاتب المحافظة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • رد فعل المصريين على تاجر يبيع بضاعة إسرائيلية بأحد شوارع القاهرة

    رد فعل المصريين على تاجر يبيع بضاعة إسرائيلية بأحد شوارع القاهرةأخبار

  • السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة

    يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصةأخبار

  • بالفيديو.. اشتباكات بالأيدي بين النائبين

    .. اشتباكات بالأيدي بين النائبين"سعيد شبايك وخالد يوسف" فيأخبار

  • عبدالعال يحيل

    عبدالعال يحيل "طنطاوى" للتحقيق.. ونواب التكتل لرئيس البرلمان : لازمأخبار

  • محمود سعد يخرج عن صمته ويقول رأيه في قضية

    محمود سعد يخرج عن صمته ويقول رأيه في قضية "تيران وصنافير"أخبار

  • إلى لقاء قريب.. أحمد يحن لزوجته المتوفية بـ

    إلى لقاء قريب.. أحمد يحن لزوجته المتوفية بـ"وجبة" وزيارة للقبر ()أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه بمتابعة جهود خفض العجز في الموازنة والدين العام

السيسي يوجه بمتابعة جهود خفض العجز في الموازنة والدين العام

معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية‏

معلومات الوزراء: لا زيادة بأسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية‏

وزير التموين: لا علاقة لنا برغيف الخبز السياحى أبو جنيه

وزير التموين: لا علاقة لنا برغيف الخبز السياحى أبو جنيه

مجلس الوزراء: لا زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ التموينية

مجلس الوزراء: لا زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ التموينية