ضبط شخصين يبيعان نماذج التموين المجانية للمواطنين بالإسكندرية

الاسكندرية- محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، القبض علي شخصين لقيامهما بالنصب على المواطنين وبيع نماذج تحديث البيانات النموذجية المجانية بمقابل مادي.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن الإسكندرية، إنه جرى ضبط كلاً من "س.أ. ع" 35 سنة

و " س .أ.ع " 30 سنة، مقيمان النهضة دائرة قسم أول العامرية لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع بالنصب والإحتيال على المواطنين المترددين على إدارة تموين العامرية وتحصيل مبالغ مالية منهم بدون وجه حق نظير بيع نماذج تحديث البيانات التموينية المجانية لهما وتجميع البطاقات الإلكترونية الخاصة بمواطنين وتقاضي مبالغ منهم مدعين تحديثهما بياناتها.

ضبط بحوزة المتهمين 47 بطاقة تموينية إلكترونية مدعمة و30 نموذج بيانات مجاني ومبلغ 2550 جنيه حصيلة نشاطهما غير المشروع.

تحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجارى العرض على النيابة.