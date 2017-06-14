وكيل "دفاع النواب": سنكشف حقيقة سيادة مصر على "تيران وصنافير" فى عهد مبارك

كتبت- مروة شوقي:

قال اللواء يحيي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن اللجنة بدأت مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير".

وأوضح الكدواني، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الدور المنوط باللجنة هو الكشف عن الموقف الرسمي الذى صدر من حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق بالقرار رقم 27 لسنة 1990 حول ترسيم الحدود البحرية المصرية، والذي أُرسل للأمم المتحدة ليصبح حجّة على مصر التي قدمت النقاط الأساسية لسيادتها المنفردة على الجزرتين.

وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن اللجنة ستدرس الاتفاقية من منظور الأمن القومي لمصر في ضوء جميع الوثائق المعروضة واستدعاء خبراء لتضع رأيها في التقرير الذي سترفعه للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، مضيفًا: "في الجلسة العامة سيتحدد مصير ملكية الجزريتين لمصر أو للسعودية".​