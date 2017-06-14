الرسالة الأخيرة.. تكشف السبب الحقيقي لانتحار طالب الثانوية العامة ببولاق

مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

استيقظ أهالي منطقة زنين ببولاق الدكرور، صباح السبت الماضي على انتحار محمود عارف مهدي 19 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي شنقًا داخل دورة المياه، وسط تساؤلات البعض عن أسباب إقدامه على التخلص من حياته.

سيطرت حالة من الحزن على سكان شارع مصطفى رياض، حيث أقيم سرادق عزاء أمام عقار الطالب المتوفي، وسط صراخ بكاء السيدات اللاتي حضرن لمواساة والدته مبروكة محمود 40 عامًا.

وعثرت قوات الشرطة على خطابِ محرر بخط يد "محمود" موجهًا لوالدته، مفاده أنه أقدم على الانتحار لأنه يعلم أن والده لا يحبه، ويفضل أشقائه عليه، وعثر على نفس محتوى الخطاب مدون على هاتفه المحمول، مطالبًا والدته بالدعاء له، وعدم الحزن عليه.

وحاول "مصراوي" التواصل مع والد الطالب للرد على ما جاء برسالة نجله وأكدته التحريات، لكنه رفض التعليق.

وأكد أصدقاء "محمود"، أنه كان يتمتع بدماثة الخلق، ومحل حب واحترام الجميع، وعلق أحدهم: "كده يا محمود هتسيبني لوحدي، مش كنا متفقين إننا على الحلوة والمرة"، وبمحاولة سؤاله عن ملابسات الانتحار "مش عاوزين نقول حاجة.. محمود عند ربنا".

رواية أصدقاء الطالب المنتحر في بولاق الدكرور.. مات يوم عيد ميلاده

يقول صديقه "علي ا."، إن محمود "كان جدع وابن بلد مالوش في المشاكل"، مؤكدًا أنه لم يكن يتعاطى أي مواد مخدرة "ماكنش بيشرب سيجارة فاضية".

وكشف صاحب محل بقالة عن مصادفة بشأن يوم وفاة الشاب صاحب الـ19 عامًا: "سبحان الله مات يوم عيد ميلاده"، لافتا بأنه كان يتمتع بحب واحترام أصدقائه حتى أن عددًا منهم لم يحضر مآثم دفنه مكتفين بصلاة الجنازة، مرجعًا سبب انتحاره لمروره بأزمة نفسية بسبب صعوبة امتحانات الثانوية العامة، "أصله سقط السنة اللي فاتت وأبوه كان شادد عليه".

وعن تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة "محمود"، قال أحد أصدقائه المقربين - رفض ذكر اسمه - إن مشادة كلامية وقعت بينه ووالده الذي يعمل "نجار موبيليا"، بعدما أخبره شقيقه الأصغر بتواجده في الشارع، فطالبه بالصعود إلى المنزل لمذاكرة دروسه، قام على إثرها بضربه.

وأضاف صديق الطالب المنتحر، في حديثه لمصراوي، أن والدة محمود تدخلت مطالبة زوجها بالكف عن ضرب ابنها، مشيرا إلى أن تلك الليلة بات محمود مع نجل عمته محمود عبد العزيز، الذي يكبره بعام، لكن الأخير استيقظ من النوم مبكرًا، وذهب إلى دورة المياه ففوجئ بـ"محمود" مشنوقًا بستارة حلو رقبته، ومع الاقتراب منه سقط على الأرض جثة هامدة.

وأوضح أحد قاطني المنطقة، أن منذ فترة قريبة وقعت مشادة حادة بين محمود ووالده؛ بسبب رفض الأخير طلب نجله بخطبة فتاة تدعى "د"، كانت تجمعهما علاقة عاطفية معا.

وأشارت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن الطالب محمود عارف، راسب في الثانوية العامة منذ العام الماضي، وكان يعاني أزمة نفسية عقب أداء امتحان اللغة الإنجليزية، يوم الخميس الماضي.