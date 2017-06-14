مصر للطيران تنظم 16 رحلة عمرة الي السعودية

كتب- طه عبيد:

تنظم شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 16 رحلة جوية لنقل حوالى 3200 معتمر إلى الأراضي المقدسة من بينهم 11 رحلة إلى جدة و5 رحلات إلى المدينة المنورة.

وقالت مصادر في المطار، إن جميع رحلات الشركة تشهد انتظاما في مواعيد إقلاعها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، دون أي تأخيرات عن مواعيد تشغيلها المقررة.

من ناحية أخرى، أعلنت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، أن الصالة الموسمية بالمطار والمخصصة لرحلات الحج والعمرة، شهدت مغادرة 122 الف و 458 راكبا إلى مطار جدة الدولي، على 683 رحلة جوية، كما غادر 76 ألف و 742 راكبا من مطار المدنية المنورة علي 386 رحلة جوية، بإجمالي 199 ألف و 200 راكبا علي 1069 رحلة جوية لشركة مصر للطيران، ذلك خلال الفترة من 28 مارس وحتي 11 يونيو الجاري.

وأضافت المصادر، أن الصالة استقبلت 112 ألف و 500 راكب على متن 592 رحلة جوية من مطار جده الدولي، فضلا عن وصول 57 ألف و 691 راكبا على 341 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة، ليصل إجمالي عدد الركاب الذين تم إنهاء إجراءات من الصالة 170 ألف 191 راكبا علي متن 933 رحلة جوية.

وأوضحت المصادر، أن إجمالي تشغيل موسم العمرة حتي الـ 11 من يونيو الجاري، وصل الي 369 ألف راكب و 391 راكبا علي متن 2002 رحلة جوية الي الأراضي السعودية.