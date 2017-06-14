محافظ دمياط يبحث إجراءات تدشين كليتي الهندسة والصيدلة
محافظ دمياط يبحث إجراءات تدشين كليتي الهندسة والصيدلة
11:52 ص الأربعاء 14 يونيو 2017
محافظ دمياط يبحث إجراءات تدشين كليتي الهندسة والصي
دمياط – محمد إبراهيم:
استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، الدكتور ممدوح نعمة الله القائم بأعمال رئيس جامعة دمياط والدكتور سيد دعدور نائب رئيس الجامعة، بمكتبه بالديوان العام، اليوم الأربعاء، لبحث خطوات إنشاء كليتي الهندسة والصيدلة عقب الحصول على موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح نعمة الله، خلال اللقاء، أن الجامعة في انتظار إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء للبدء في إنشاء كلية الهندسة والتي تعد إنجازًا كبيرًا يتحقق بالأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات مازال يدرس الموافقة على إنشاء كلية للتمريض خاصة بعد قيام مجلس إدارة الجامعة بتوفير الشروط اللازمة لإنشاء الكلية.
وبحث المحافظ مع رئيس الجامعة إجراءات البدء بإنشاء شعبتي "مدني" و"ميكانيكا" بكلية الهندسة، مشيدًا بجهود مجلس إدارة الجامعة، ومؤكدًا على مواصلة تدشين مزيد من الكليات بدمياط لخدمة طلابها والحد من انتقالهم إلى محافظات أخرى.
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