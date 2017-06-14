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نائب البحيرة: مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» سقطة برلمانية

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نائب البحيرة: مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» سقطة برلمانية نائب البحيرة: مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» سقطة برلمانية

التحرير

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قال رضا نصيف، عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب " بمحافظة البحيرة، عضو اللجنة التشريعية، إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، مؤكدًا أن ما حدث بشأن مناقشة الاتفاقية سقطة برلمانية يجب التوقف عندها.

أضاف نصيف، لـ"التحرير"، أنه تم منع الشهود والخبراء الذي تقدم ائتلاف "30/25" بطلبات متكرره لسماعهم وتعرّض الشاهد الوحيد لعملية ترهيب وتحريض نائب عليها لمهاجمتها، والتشكيك في مصريتها، كما تم منع نواب المعارضة من الاطلاع على الوثائق أو تقديمها، والتي توكد مصرية الجزيرتين علاوة على المضى في إقرار الاتفاقية رغم إنعدامها بحكم قضائي نهائي.

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تابع نصيف: "لن نفرط في حبة رمل من أرض مصر، ولو وجب الأمر تقديم استقالتنا من المجلس، خاصة مع سياسة تكميم الأفواة في أثناء إدلاء الأصوات".

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التحرير

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