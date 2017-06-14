الحكومة: مستمرون في إصدار وتجديد تراخيص عمل 300 ألف مصري بقطر

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عقد لجنة متابعة أوضاع العمالة المصرية في قطر، اجتماعها الأول، برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وممثلي وزارات الدفاع، الخارجية، الداخلية، والمخابرات العامة، وشركة مصر للطيران، وهي اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 1317 لسنة 2017.

وأكدت الوزيرة غادة والي، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الجالية المصرية في قطر، يتراوح عددها ما بين 250-300 ألف مصري، و يتنوع تشكيلها بين مهنيين وعمال وموظفين، وجميعهم مستقرون في أعمالهم، وأشارت إلى أن اللجنة تتابع بصورة مكثفة أوضاع الجالية في قطر، وجاهزة لحل أي مشكلة قد تطرأ.

واستعرضت الوزيرة نبيلة مكرم، خلال الاجتماع المنعقد مساء أمس الثلاثاء، تحليلًا للشكاوي التي تلقتها وزارة الهجرة من خلال الخط الساخن رقم 19787، والتي دارت حول مطالب بتيسير رحلات الطيران لأقرب نقطة للدوحة، بمناسبة موسم الإجازات والأعياد.

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وأشار الطيار شريف عزت، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران الخطوط الجوية، أن الشركة مستمرة في التنسيق مع شركات الطيران العربية ومنها الشركات الكويتية والعمانية والأردنية، لزيادة الرحلات لأقرب نقطة من الدوحة، وإفادة هذه الشركات بأعداد الحاجزين على رحلات مصر للطيران للوقوف على احتياجاتهم.

ومن ناحية أخرى، أكد الوزير المفوض إيهاب عبد الحميد، أن السفارة المصرية في قطر مستمرة في تقديم جميع الخدمات القنصلية بما يشمل إصدار وتجديد تراخيص العمل بقطر، مع استمرار تواجد المستشار العمالي المصري بالسفارة.