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«سياحة البرلمان» تواصل مناقشة نتائج الرقابة علي وحدات الجهاز الإداري

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«سياحة البرلمان» تواصل مناقشة نتائج الرقابة علي وحدات الجهاز الإداري «سياحة البرلمان» تواصل مناقشة نتائج الرقابة علي وحدات الجهاز الإداري

التحرير

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تواصل لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعاتها اليوم الأربعاء؛ لاستكمال مناقشة التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016 «صندوق السياحة».

ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة طلبى إحاطة بشأن عدم افتتاح مطار النزهة على الرغم من الانتهاء من تجديده وتطويره، ,طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى البطران، بشأن سوء إدارة صالة الوصول رقم (2) الجديدة بميناء القاهرة الجوى.

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التحرير

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