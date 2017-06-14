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باريس سان جيرمان يحدد بديل «فيراتي»

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باريس سان جيرمان يحدد بديل «فيراتي» باريس سان جيرمان يحدد بديل «فيراتي»

التحرير

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ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان قد أبدى اهتماما واسعا بالإيطالي جياكومو بونافينتورا لاعب ميلان، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن النادي الباريسي قد وضع عينه على ضم بونافينتورا صاحب الـ27 عام لتعويض رحيل ماركو فيراتي، والذي تحدثت بعض وسائل الإعلام عن قرب إنتقاله لبرشلونة الإسباني.

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وأشارت الصحيفة أن بالرغم من اختلاف طريقة لعب فيراتي وبونافينتورا، إلا أن يوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان يجد لاعب ميلان هو الخيار المثالي.

الجدير بالذكر أن بونافينتورا قد انضم للروسونيري عام 2014 قادما من أتلانتا الإيطالي بعقد يمتد حتى صيف 2020.

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التحرير

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