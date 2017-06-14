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أتليتيكو يزاحم اليونايتد على ضم نجم موناكو

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أتليتيكو يزاحم اليونايتد على ضم نجم موناكو أتليتيكو يزاحم اليونايتد على ضم نجم موناكو

التحرير

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كشفت عدة تقارير صحفية إنجليزية أن البرازيلي فابينيو لاعب موناكو الفرنسي، أصبح هدفا لأتليتكو مدريد الإسباني، والذي يزاحم مانشستر يونايتد الإنجليزي على ضم اللاعب.

ويبدو أن فرصة مانشستر أفضل من أتليتيكو، حيث يعاني الأخير من إيقاف «الفيفا» والذي يحرمه من إبرام أي تعاقدات خلال هذا الصيف.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن مورينيو سيحاول ضم فابينيو ليكون البديل الأمثل لمايكل كاريك والذي من الواضح أن مسيرته الكروية شارفت على الإنتهاء.

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وأضافت الصحيفة أن رغم ذلك فإن أتليتيكو مهتم باللاعب للغاية لتعويض أيضا غياب لاعب وسط الفريق تياجو، والذي سيرحل عن الروخي بلانكوس هذا الصيف.

وتابعت أن وكيل فابينيو قد شوهد في أحد مطاعم العاصمة الإسبانية مدريد، يتناول الغداء مع أحد مسؤولي الروخي بلانكوس، ولكن حتى إذا وافق اللاعب فإن إنتقاله سيكون في يناير القادم، لذلك سيكون اليونايتد الخيار الأمثل له إذا كان يريد مغادرة فريق الإمارة في القريب العاجل.

ويعتبر فابينيو ليس بغريب عن أندية اللا ليجا، فلقد ضمه مورينيو لريال مدريد عندما كان مديرا فنيا للفريق عام 2012، ولكن كارلو أنشيلوتي والذي خلف مورينيو في تدريب الفريق جعل اللاعب البرازيلي يرحل بسبب عدم حاجة المرينجي إليه وقتها.

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التحرير

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