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بنزيمة يدخل اهتمامات كبار «البريميرليج»

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بنزيمة يدخل اهتمامات كبار «البريميرليج» بنزيمة يدخل اهتمامات كبار «البريميرليج»

التحرير

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ذكرت بعض التقارير الإنجليزية أن هناك اهتماما واسعا بالفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، من جانب بعض أندية الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وكشفت صحيفة «إكسبرس» البريطانية إن كلا من آرسنال وليفربول الإنجليزيان، يرغبان بالتعاقد مع بنزيمة هذا الصيف، وسط تكهنات بإمكانية رحيله عن الفريق الملكي بسبب تراجع مستواه.

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وكانت بعض وسائل الإعلام العالمية قد ذكرت في وقت سابق أن الفريق الملكي سيحاول ضم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي، وكليان مبابي من موناكو الفرنسي، لذلك من الممكن التخلي عن بنزيمة هذا الصيف إذا تمت هذه الصفقات.

ويعتبر الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لآرسنال، من أشد المعجبين ببنزيمة، وحاول التعاقد معه أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، وحتى قبل إنضمامه للريال عندما كان لاعبا في أولمبيك ليون الفرنسي.

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التحرير

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