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إصابة مزارع ونجله في حريق منزلين بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إصابة مزارع ونجله في حريق منزلين بسوهاج

10:57 ص الأربعاء 14 يونيو 2017

إصابة مزارع ونجله في حريق منزلين بسوهاج

حريق منزلين - ارشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:
أصيب مزارع ونجله بحروق متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء، في حريق منزلين بناحية قرية نزة المحزمين دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إخطاراً بوجود حريق بناحية "نزه المحزمين" دائرة المركز.
سيطرت قوات الحماية المدنية علي الحريق، ليتبين نشوبه بكمية من البوص على حافة ترعة السوهاجية الكائنة بذات الناحية، امتد لمنزلين مجاورين مكونين من طابق واحد ومشيدين بالطوب اللبن ومسقوفين بأفلاق النخيل ملك كلاً من محمد عبد المولى 60 عاماً مزارع ومحمد علي عبد الباسط 45 عاماً عامل بالأوقاف.

نتج عن الحريق إصابة كل من مالك المنزل الأول ونجله "وائل" 27 عاماً عامل ويقيم بذات الناحية بحروق سطحية من الدرجة الأولي بأنحاء متفرقة بالجسم ، وتم نقلهما للمستشفي المركزي.

انحصرت التليفات في نفوق رؤوس ماشية واحتراق بعض المنقولات المنزلية.

بسؤال المذكورين رجحا أن يكون سبب الحريق مصدر حراري ونفيا الشبهة الجنائية.
حُرر عن ذلك المحضر رقم 1998 إداري المركز لسنة 2017 .

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