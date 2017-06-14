مانشستر سيتي يخفض سعر «نصري» للتخلص منه

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى استعداد نادي مانشستر سيتي لتخفيض السعر المطلوب في سمير نصري والبالغ 16 مليون إسترليني، وذلك رغبةً من النادي الإنجليزي في التخلص من اللاعب وسط ندرة العروض المقدمة لضمه.

وخرج اللاعب الفرنسي على سبيل الإعارة الموسم الماضي تجاه إشبيلية الإسباني الذي لا يرغب في شراء نصري بعقد دائم، في الوقت الذي تجد العديد من الأندية الأخرى صعوبة كبيرة في دفع أجر أسبوعي يبلغ 150 ألف إسترليني للحصول على خدماته.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نادي نصري السابق مارسيليا أبدى اهتمامًا بضم اللاعب، إلا أن الفريق الفرنسي لم يتقدم بعرض رسمي بعد، وذلك في الوقت الذي لا يرغب فيه نصري بالعودة إلى السيتي من جديد في ظل خروجه من حسابات مدرب الفريق بيب جوارديولا.

وأكدت "ذا صن" على رغبة نصري باللعب في الدوري الإسباني إلا أن خيار العودة للدوري الإنجليزي يبقى مطروحًا في حال تلقى عرضًا جيدًا، كما لا يرغب السيتي في إعارته من جديد خاصة أن عقده ينتهي في عام 2019، ومن المنتظر أن يخفض السيتي المبلغ المطلوب لبيعه إلى 12 مليون إسترليني.